Wall Street urmează să crească după victoria alegerilor lui Biden

Indicele futures al acțiunilor din SUA a indicat o deschidere brusc mai mare pentru principalii indici de pe Wall Street, după ce președintele ales Joe Biden a fost declarat câștigător la o alegere extrem de controversată.

Victoria lui Biden din Pennsylvania s-a situat sâmbătă la peste 270 de voturi ale Colegiului Electoral necesare pentru asigurarea președinției, la patru zile după ziua alegerilor, deși președintele Donald Trump nu intenționează să admită în curând.

Indicele de capital mondial MSCI a atins un nivel record, deoarece așteptările privind legături comerciale globale mai bune și mai mult stimul monetar sub Biden au susținut apetitul la risc global.

Futures-urile care urmăreau S&P 500 și Nasdaq se aflau la o distanță izbitoare de propriile lor maxime istorice. Acțiunile din SUA au închis sesiunea de vineri puțin schimbate în acea zi, dar fiecare dintre cei trei indici majori a reușit încă să obțină cele mai mari câștiguri procentuale săptămânale din aprilie, în parte datorită convingerii că Congresul va rămâne divizat.

„Faptul că Biden a câștigat cu o marjă destul de mică reduce șansele unei alegeri contestate sau cel puțin a unor alegeri contestate serioase și de lungă durată și asta este motivul sentimentului pozitiv de astăzi”, a spus economistul ING Bert Colijn.

Având în vedere că S&P 500 se află la doar 2% față de înregistrarea sa de închidere din 2 septembrie, vânturile frontale rămân pentru acțiuni, inclusiv o creștere a cazurilor de coronavirus care ar putea duce la blocaje noi ale guvernului, cu totalul cazurilor din SUA care se apropie de 10 milioane.

Un pachet de stimulente fiscale pentru combaterea daunelor economice cauzate de coronavirus este, de asemenea, mai puțin probabil să fie amplu. În timp ce săptămâna trecută, liderul majorității Senatului SUA, Mitch McConnell, a indicat că dorește un proiect de lege până la sfârșitul anului, el a spus vineri că statisticile economice arată că Congresul ar trebui să adopte un plan mai mic.

La 06:13 a.m. ET, Dow E-minis au crescut cu 1,44%, S&P e-minis au câștigat 1,50% și Nasdaq 100 E-minis au crescut cu 1,84%.

Greutățile tehnologice, care au dominat recuperarea Wall Street de la minimele coronavirusului din acest an, au crescut între 1,0% și 2,5% în tranzacționarea premarket.

Băncile mari din SUA, inclusiv Citigroup Inc, Bank of America Corp și Goldman Sachs Group Inc au crescut cu aproximativ 1%, în timp ce industriile sensibile la comerț Boeing Inc și Caterpillar Inc au câștigat aproximativ 2%.