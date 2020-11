Alibaba, JD.com afirmă că SUA a fost cel mai bun vânzător în China în timpul evenimentului Singles ‘Day

Alibaba 9988.HK și JD.com JD.O au declarat că Statele Unite este cel mai bun vânzător de mărfuri către China în timpul extravaganței de cumpărături a Singles ‘Day, care a generat aproximativ 116 miliarde de dolari în volum de mărfuri pentru pereche.

Singles ’Day este de obicei un eveniment de vânzare de o zi, cel mai mare din lume, eclipsând Black Friday și Cyber ​​Monday din Statele Unite.

Multe companii online oferă oferte la eveniment. Anul acesta, companii precum Alibaba Group Holding Ltd BABA.O și JD.com Inc 9618.HK au oferit promoții pe parcursul mai multor zile, vânzările fiind interpretate pe scară largă ca indicative ale economiei post-virus a revenirii Chinei.

Clienții, neputând călători în străinătate din cauza pandemiei COVID-19, au ridicat oferte de la mărci, inclusiv Huawei Technologies Co Ltd și Fast Retailing Co Ltd’s 9983.T Uniqlo.

Alibaba a generat un volum brut de mărfuri (GMV) de 498,2 miliarde de yuani (75,28 miliarde de dolari). JD.com, care a înregistrat 271,5 miliarde de yuani în GMV, a declarat miercuri pentru Reuters că produsele cele mai bine vândute includ iPhone Inc AAPL.O, toner OREP.PA Lancome de L’Oreal SA și televizoare LCD inteligente de 60 inch de la Sharp Corp 6753. T.

Alibaba a oferit promoții în două tranșe începând cu 1 noiembrie, dar a calculat GMV pe 11 zile. JD.com a stabilit oferte de la 1 noiembrie până la 11 noiembrie.

Evenimentul a fost umbrit de știrea că, China își propune să aplice reguli anti-monopol pentru platformele de internet. Acțiunile cotate la Hong Kong de la Alibaba, care au fost învinse atunci când autoritățile de reglementare au scăpat de cotarea afiliaților fintech Ant Group, au scăzut cu 10% miercuri.

A crescut cu 3% în jurul prânzului joi.

Alibaba a declarat că alte țări cu cele mai bune vânzări din acest an includ Australia, Germania, Japonia și Coreea de Sud.

Peste 470 de firme au depășit 100 de milioane de yuani în GMV. Anul trecut, Alibaba a numit doar Japonia și Statele Unite printre cei mai mari vânzători.

Alibaba a înregistrat GMV de 38,4 miliarde de dolari într-o singură zi anul trecut și a spus că 299 de mărci au depășit 100 de milioane de yuani în GMV, inclusiv Nestle SA NESN.S și Under Armour Inc UAA.N.