Nissan reduce estimarea anuală a pierderilor din exploatare la 340 miliarde de yeni

Nissan Motor Co Ltd 7201.T și-a revizuit prognoza pentru întregul an, cu o pierdere din exploatare de 340 miliarde de yeni (3,23 miliarde de dolari), din prognozele anterioare pentru o pierdere record de 470 miliarde de yeni.

Aceasta se compară cu o estimare consensuală Refinitiv a unei pierderi de 335 miliarde de yeni de la 23 de analiști.

Cel de-al treilea cel mai mare producător de automobile din Japonia, care își restructurează drastic activitatea, a înregistrat o pierdere operațională de 4,83 miliarde de yeni în cele trei luni încheiate la 30 septembrie, după ce vânzările au scăzut din cauza pandemiei de coronavirus.

Aceasta este mai puțin decât o estimare medie a unei pierderi din exploatare de 80,6 miliarde de yeni dintr-un sondaj Refinitiv de 5 analiști și se compară cu un profit de 30 de miliarde de yeni pentru aceeași perioadă a unui an mai devreme.