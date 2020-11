Cum iti poti lansa rapid o afacere e-commerce

Mutarea afacerii tale in online a devenit in ultimele 8 luni o conditie esentiala nu doar pentru a rezista pe piata, ci inclusiv pentru a-ti creste veniturile.

Odata cu criza sanitara comportamentul consumatorilor s-a modificat rapid, interesul mutandu-se in mod vizibil pe achizitiile online. Iar aceasta schimbare a creat un context favorabil pentru toti antreprenorii din mediul virtual care au vrut sa isi creasca afacerile.

Daca si tu esti unul dintre acesti antreprenori, ai inteles deja ca oportunitatea de a deveni profitabil este una reala dar ca vine la pachet cu o serie de provocari de care este esential sa tii cont ca sa devii in scurt timp profitabil:

produsele pe care le comercializezi – trebuie sa reflecte corect cautarile consumatorilor;

tipurile de solutii e-commerce pe care le folosesti – website-ul fiind doar una dintre optiuni;

tehnologia pe care vei dezvolta platforma ta de vanzare;

integrarile de care ai nevoie pentru ca totul sa functioneze sincronizat;

vizibilitatea in cautarile online – prin optimizarea corecta a solutiilor digitale pentru SEO;

optimizarile pe UX/UI – pentru a tine vizitatorii conectati la ofertele tale si a-i angaja intr-un proces de vanzare intuitiv.

Ce tipuri de solutii digitale de e-commerce poti dezvolta

La baza unei afaceri eCommerce profitabile sta dezvoltarea de aplicatii business – facuta inteligent, cu resurse performante si la timpul potrivit.

Iata ce tipuri de solutii poti dezvolta pentru a-ti lansa o afacere in online:

Website-uri eCommerce – solutii care simplifica procesele de vanzare si ajuta vizitatorii sa identifice si interactioneze rapid cu produsele de interes.

Platforme marketplace – solutii care aduc pe aceeasi pagina vendorii, retailerii si clientii si care se bazeaza pe o serie de functii si functionalitati personalizate (sincronizari de oferte si cereri, filtre inteligente, notificari push, etc.) create cu scopul de a scurta procesul de vanzare.

Portaluri B2B / B2C – solutii digitale complete care integreaza dashboard-uri personalizate si functionalitati specifice si care se concentreaza in special pe instrumentele de vanzare.

SaaS pentru eCommerce – ansamblul de resurse integrate intr-o singura solutie care simplifica managementul unei afaceri online (software, hosting, backups, tech support, etc).

Platforme Analytics Solutii eCommerce – cu ajutorul carora ai acces la date si statistici si care te ajuta sa ai rapid o imagine de ansamblu asupra pietei si tendintelor de vanzare.

Automatizari de procese prin solutii digitale dedicate, cu ajutorul carora simplifici activitatile de vanzare, le elimini pe cele consumatoare de timp si cresti impactul si performanta.(exemplu de functionalitati: push notifications, email marketing, etc).

Solutii pentru Mobile – fie dezvoltate in jurul unei functionalitati-cheie, fie bazate pe un ansamblu de functionalitati, logic corelate si capabile sa ofere beneficii atat pentru companie (de exemplu: cresterea volumului de vanzari si comunicari mai rapide si mai eficiente de oferte), cat si pentru clientul final (acces la oferte si procese de vanzare complete si intuitive).

Solutii custom – solutii create de la zero in baza unor criterii specifice, cu personalizari avansate.

Cum iti poti lansa rapid afacerea in online

Asa cum poti observa, principalele solutii digitale de care ai nevoie pentru a incepe un business in e-commerce se refera la:

o platforma de vanzare (website de vanzare, portal online, marketplace, etc.);

un sistem de plata integrat;

o solutie de management al contactelor pe care le colectezi;

aplicatii mobile de ordering;

aplicatii mobile de livrare;

un sistem digital care iti permite rularea unor programe de fidelizare sau remarketing (ex. SMS).

Dar in perioada aceasta, mai mult decat oricand, timpul este principalul inamic – astfel ca totul trebuie dezvoltat, implementat, lansat si publicat contra cronometru. Sa faci toate aceste lucruri de la zero, chiar si externalizand catre o echipa dedicata de developeri care are experienta pe astfel de proiecte, ar insemna o investitie semnificativa de timp.

Solutia viabila pentru a-ti lansa afacerea online ramane, asadar, dezvoltarea pe platforme si aplicatii predefinite. O companie de software development cu experienta are deja o serie de proiecte dezvoltate pe aplicatiile digitale de care tu ai nevoie si a definit arhitecturi de solutii specifice pentru afacerile din eCommerce.

Prin personalizarea acestor prototipuri si realizarea sincronizarilor si integrarilor cu aplicatii externe, o astfel de companie iti poate livra o solutie completa de eCommerce (de obicei in doar cateva saptamani). In plus, tot aici vei gasi suportul profesional potrivit pentru alegerea sistemului de management de continut (CMS) – un sistem pe care sa-l poti gestiona simplu si eficient pe termen lung.