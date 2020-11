Amazon lansează o farmacie online într-un nou concurs de vânzare cu amănuntul a medicamentelor

Amazon.com Inc a lansat marți o farmacie online pentru livrarea de medicamente eliberate pe bază de rețetă în Statele Unite, sporind concurența cu comercianții cu amănuntul de medicamente precum Walgreens, CVS și Walmart.

Numit Amazon Pharmacy, noul magazin permite clienților să compare prețul pe măsură ce cumpără medicamente de pe site-ul sau aplicația companiei.

Cumpărătorii pot comuta la plată între coplata lor și o opțiune de neasigurare, foarte redusă pentru membrii clubului său de loialitate Prime.

Miscarea se bazează pe achiziția PillPack de către retailerul web din 2018, despre care Amazon a spus că va rămâne separat pentru clienții care au nevoie de doze sortate în prealabil de mai multe medicamente.

În ultimii doi ani, Amazon a lucrat pentru a obține mai multe licențe de stat pentru livrarea de rețete în toată țara, ceea ce constituise un obstacol în calea extinderii sale în lanțul de aprovizionare cu medicamente, potrivit notelor analistului de la Jefferies Equity Research.

Compania înființată ca vânzător de cărți online a perturbat industriile, inclusiv comerțul cu amănuntul, informatica și acum potențial farmaceutică, atrăgând critici asupra dimensiunii și puterii sale din partea grupurilor de muncă și a parlamentarilor pe parcurs.

TJ Parker, CEO PillPack și vicepreședinte Amazon Pharmacy, a afirmat într-o declarație că retailerul își propune să aducă „obsesia clienților într-o industrie care poate fi incomodă și confuză”.

Amazon se confruntă cu o concurență înrădăcinată din partea Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp, Walmart Inc, Rite Aid Corp, Kroger Co și alții.

Utilizarea comenzilor online de medicamente a fost redusă, potrivit studiilor de piață efectuate de J.D. Power. În cazul în care membrii Prime preferă să cumpere personal, Amazon a spus că reducerile sale la achizițiile care nu sunt asigurate se aplică la peste 50.000 de farmacii de cărămidă – inclusiv cele conduse de rivali.

În interiorul Rx, o filială a Cigna Corp’s Evernorth, administrează acest beneficiu, a spus Amazon.