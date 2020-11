Cei mai comuni termeni din vaping pe care încă nu îi cunoști

Te-ai apucat de vapat de ceva vreme și crezi deja că ești expert? Se prea poate, dar suntem dispuși să facem pariu cu tine că există încă cel puțin doi sau trei termeni din aria vaping-ului pe care chiar nu îi cunoști.

Vrem să te facem să arăți și mai bine atunci când te întâlnești cu amicii tăi vaperi, așadar îți punem la dispoziție o listă de termeni și explicația lor, pentru a fi cu adevărat un as în ale vapatului. Garantăm că vei fi cel mai erudit din grup.

Acumulator

Acumulatorul este practic sursa de curent care va încălzi rezistențele atomizorului. Acumulatorii sunt de mai multe feluri: 18650, 20700, 21700 și altele.

Țigări analogice

Denumirea acceptată de către vaperi pentru țigările normale cu tutun.

Atomizor

Partea țigării electronice care conține rezistențele și vaporizează lichidul.

Bateria

Bateria este sursa de curent pentru atomizor. Bateriile pot fi de mai multe tipuri și anume: baterii automate (activate atunci când inspiri din țigara electronică) și baterii manuale (cele care necesită apăsare unui buton pentru a se activa).

Bumbac

Se referă la materialul prin care se transportă lichidul către rezistențe pentru a fi vaporizat.

Cartomizor

Este atomizorul cu rezerva de lichid inclusă. Este unul dintre consumabilele țigărilor electronice.

Cloud Chasing

Cloud chasing este procesul prin care vaperii cu experiență folosesc diverse moduri și atomizoare pentru a crea cantități cât mai impresionante de abur.

Coils

Denumirea din limba engleză pentru rezistențe.

Curent de descărcare

Se referă la curentul maxim ce este permis să iasă dintr-o baterie. Ai grijă să nu depășești această limită, deoarece consecințele pot fi destul de grave. În cel mai fericit caz vei strica bateria, iar în cel mai rău caz bateria va exploda.

DIY

DIY vine de la Do It Yourself și se referă la posibilitatea de a-ți face singur lichidul pentru țigara electronică.

DL (DTL, DLI)

Acest acronim face referire la Direct to lung sau direct lung inhale adică metoda prin care aburul se inhalează direct în plămân.

E-lichid

Denumirea pentru lichidul folosit în vapat.

Kantal

Este o sârmă de rezistență din fier și aluminiu. Populară printrea vaperii care își fac singuri rezistențele. Este mai bună decât sârma din nichelină.

Mod

Prescurtat din englezescul modification, denumește modificările aduse unei baterii pentru a fi folosită la vapat.

Mod mecanic

Un tip de mod ce nu are sisteme electronice în componență. Neavând sistem de protecție, este recomandat doar pentru avansați și cunoscători.

Nikel

Un material conductiv ce este folosit pentru confecționarea rezistențelor.

PG

Prescurtare de la propilenglicol, o bază a lichidului de vapat. Se folosește în concentrații mari pentru a potența aroma și throat hit-uri mai puternice, dar are o producție scăzută de aburi.

RBA

Reprezintă tipul de atomizor servisabil la care nu trebuie să picuri lichid pe rezistențe. Alege un atomizor servisabil atunci când ai ceva experiență în vapat deoarece presupune câteva modificări.

RDA

Vine de la Rebuildable Dripping Atomizer și semnifică atomizorul servisabil în care trebuie să picuri tu lichid pe rezistențe.

Rezistența

Sârma care se încălzește atunci când trece curent prin ea și vaporizează e-lichidul.

Tank

Tot din limba engleză, se referă la acea parte a atomizorului care este de obicei de sticlă și are funcția de a depozita lichidul. Se folosește pentru atomizoarele tandard ce funcționează cu rezistențe gata făcute (deci nu este servisabil).

Throat Hit

Senzația de tărie a vaporilor simțiți în gât.

VG

Glicerină vegetală, o altă bază a e-lichidului. Spre deosebire de PG, produce mai mulți vapori și este mai vâscoasă.

Ce spui, am ratat un termen des folosit în comunitatea vaperilor?