Suedia Scania va începe să producă camioane în China după achiziție

Producătorul suedez de camioane Scania, o unitate subordonată vehiculelor comerciale Volkswagen AG Traton SE, a cumpărat o companie de camioane din China pentru a începe să producă vehicule pentru prima dată pe cea mai mare piață auto din lume, a declarat pentru Reuters.

Scania a achiziționat Nantong Gaokai cu sediul în orașul estic Rugao din China, a arătat o înregistrare oficială. Achiziția îi permite să obțină o licență de fabricare a camioanelor în China.

Miscarea vine după ce Scania a declarat că va investi într-o fabrică de asamblare a bateriilor din Suedia, în timp ce explorează tehnologiile viitoare. Purtătorul de cuvânt al Scania a refuzat să comenteze timpul pe care îl va lua pentru a finaliza procesul de producție, capacitatea planificată sau modelele pe care intenționează să le producă.

Nantong Gaokai a fost anterior o unitate în cadrul Grupului de Dezvoltare a Investițiilor Jiangsu Gaokai deținut de stat. Jiangsu Gaokai nu a răspuns unei cereri de comentarii. Vânzările totale de camioane din China au crescut cu 24% din ianuarie până în octombrie la 3,87 milioane de vehicule, determinate de investițiile guvernamentale în infrastructură și pe măsură ce cumpărătorii au făcut upgrade pentru a respecta normele mai stricte privind emisiile.

Între timp, oficialii chinezi au elaborat noi reguli pentru a face camioanele mai curate, mai inteligente și mai sigure. Piața este dominată în mare măsură de producătorii auto locali, inclusiv FAW Jiefang Group Co Ltd, Dongfeng Motor Group Co Ltd și Sinotruk Hong Kong Ltd, care oferă vehicule mai competitive.

Toate camioanele Scania vândute în China sunt importate și au un preț semnificativ mai mare decât cele ale rivalilor interni. Producătorii internaționali de camioane, inclusiv camioanele MAN SE și Volvo, au parteneriate cu companii din China. Reuters a raportat anterior planul Daimler AG de a construi camioane marca Mercedes-Benz prin asocierea sa cu Beiqi Foton Motor Co Ltd din Beijing.