Cum a reușit producătorul român de încălțăminte Marelbo să supraviețuiască cu succes anului 2020?

Anul 2020 a fost o provocare. Continuă să fie. Totuși ne-am mobilizat încă de la început. Nu am făcut strategii minune, am încercat doar să ne ținem toți angajații aproape, să le ascultăm nevoile și să ținem prețurile mici pentru clienții noștri.

A fost un an care a cerut sacrificii, un an în care am reconsiderat multe lucruri. Tocmai de aceea, anul acesta, a fost pentru prima dată în cei 35 de ani de existență când am redus prețurile și le-am dus până la limita inferioară. Am făcut acest lucru gândindu-ne la profilul clienților noștri, dar și la bugetul acestora. Înțelegem nesiguranța și incertitudinea pe care le traversează.

Le-am trăit și noi. Și da, poate că suntem prea sentimentali într-o afacere în care care cifrele și rațiunea ar trebui să primeze. Dar, cu toate astea, noi simțim să fim diferiți. Să dăm dovadă de omenie atunci când e nevoie și să încercăm să facem tot procesul mai ușor pentru toți cei implicați.

În acest fel, am păstrat toată echipa. Care nu este deloc mică. Avem peste 700 de oameni implicați în pasiunea noastră. Dar faptul că sunt toți acolo unde trebuie să fie, ne-a bucurat și ne bucură în fiecare zi. Ei sunt parte din Marelbo. Ne-am încăpățânat să nu închidem niciun magazin din cele 60 existente la nivel național și am primit cu multă bucurie clienții într-un mediu curat, dezinfectat și sigur.

Noi credem că atunci când dăruiești, primești. Ceea ce ni s-a și întâmplat. Oamenii au văzut eforturile noastre și le-au apreciat. Acest lucru s-a tradus printr-un comportament de cumpărare îndreptat către produsele românești. Cumva, s-au „întors acasă”. Noi le-am oferit prețuri mici într-o perioadă dificilă, iar ei au ales să creadă în produsele noastre. Ei bine, despre asta este vorba. Despre suport reciproc.

În afara registrului uman, am pus mare preț pe tehnologie care să ne ajute în realizarea unor modele moderne care să respecte standardele de calitate. Dar, chiar dacă am investit în tehnologie modernă, oamenii sunt cei mai importanți pentru noi. Fără ei, fără entuziasmul lor, fără pasiunea pe care o pun în fiecare pereche de pantofi, Marelbo nu ar mai fi la fel.

Cum a fost acest an pentru noi? Incert. Nesigur. Greu. Dar am luptat. Cu oamenii potriviți pentru oamenii potriviți. Cum arată cifrele? Nu fericite, dar liniștite. Cum sperăm că va fi și perioada care va urma.

Vă invităm așadar, pe site-ul Marelbo.com pentru a cumpăra încălțăminte realizată în inima Bucovinei. Susțineți și voi meșteșugul românesc și valorile care stau la baza acestuia.