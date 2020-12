Firma de autoturisme autonome susținută de Alibaba, AutoX, începe testarea fără șofer

Startul chinezesc al vehiculelor autonome AutoX, susținut de Alibaba Group Holding Ltd, a declarat joi că a început testarea completă a vehiculelor fără șofer în China cu microbuze Pacifica de la Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA). AutoX, care este susținut și de Dongfeng Motor Group Co Ltd și SAIC Motor Corp Ltd, va avea o flotă de 25 de vehicule fără șofer în Shenzhen și cinci în alte orașe pentru a testa tehnologia.

Producătorii de automobile și firmele de tehnologie investesc miliarde de dolari în conducerea autonomă, urmărind să preia din timp ceea ce mulți consideră a fi viitorul mobilității.

AutoX din Shenzhen a modificat o serie de vehicule de la diferiți producători și le-a testat în Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Wuhan și Wuhu. Pentru a atrage parteneri cu buzunare mari, startupurile caută să-și testeze tehnologia cu diferite vehicule de producție într-o varietate de orașe.

În iulie, AutoX a devenit a doua firmă, după Waymo a Alphabet Inc, care a testat un vehicul de călători pe drumurile publice din California fără un șofer de siguranță în față. Spre deosebire de rivalii WeRide și Baidu, care își testează vehiculele fără șofer în China, dar folosesc un centru la distanță pentru a prelua controlul vehiculelor lor, dacă este necesar, AutoX nu va avea un centru la distanță.

„Credem că, cu infrastructura de comunicații actuală, telecomanda aduce probleme de siguranță, deoarece semnalele 5G nu sunt încă stabile, iar hackerii ar putea ataca vehiculele”, a declarat pentru Reuters directorul executiv al AutoX, Xiao Jianxiong.

În China, companii precum Pony.ai și Didi Chuxing, susținute de Toyota, testează și ele mașini autonome, dar toate cu unul sau două persoane de siguranță la bord. Oamenii de la bord preiau controlul în situații neașteptate.