Cum sa iti deschizi un magazin de incaltaminte?

Antreprenoriatul este un punct bun de plecare daca iti doresti sa fii propriul tau sef si sa ai o afacere doar a ta, sa ai mai mult timp si pentru tine. E destul de dificil la inceput sa gasesti tipul de afacere ideala, care sa functioneze indiferent de vremuri si crizele economice care tot apar. Totusi nu e imposibil.

Un tip de afacere care merge mereu, in orice luna din an, este cea cu incaltaminte. Clientii cauta mereu sa isi cumpere articole de incaltaminte, vor sa fie la moda, in trend, sunt dispusi sa cheltuiasca destul de mult pe incaltaminte de calitate, din piele naturala, de exemplu. In plus, sunt foarte multe firme care produc incaltaminte si care au nevoie de piete de desfacere, de comercianti care sa le vanda marfa la cel mai bun pret.

Investitia initiala

Sa iti deschizi un magazin de incaltaminte nu este atat de greu. Pentru inceput ai nevoie de bani pentru investitia initiala. Banii ii poti avea dintr-un imprumut bancar, ii poti lua si de la stat, daca gasesti programe de finantare pentru un startup, de pilda. Mai poti avea bani si prin apelarea la varianta deschiderii comune a magazinului de incaltaminte, adica ai pe cineva care investeste o parte din bani si impreuna cu el poti demara un business profitabil.

Dupa ce ai bugetul necesar investitiei initiale inregistrezi magazinul si obtii toate actele fiscale necesare pentru a fi in regula si a putea plati si taxele sau impozitele aferente tipului de afacere.

Autorizatiile fiscale

Pe langa actele de la autoritatile fiscale, care iti permit inregistrarea afacerii, ai nevoie, daca vinzi incaltaminte de orice fel, si de certificate pentru bunurile vandute, care atesta calitatea si siguranta produselor. Va fi nevoie si de un sediu social, de un sediu fizic, daca iti deschizi si magazin fizic. La sediul fizic vei plati si chirie, va trebuie sa te ocupi si de utilitati, de amenjare, reamenajare.

In continuare iti gasesti si furnizorii de incaltaminte.

Aici sunt doua variante: ii produci tu sau ai deja furnizori pe care ii cunosti si care asteapta sa iti dea marfa spre vanzare sau faci contracte cu furnizori noi din tara sau din strainatate. Important este sa ai furnizori de incredere, cu marfa de calitate si cu preturi bune practicate, pentru a putea avea si profit la final de luna sau de an. Achizitionarea directa, din fabricile producatorilor e cea mai buna solutie in privinta furnizorilor, daca nu avem deja fabrica proprire si vindem incaltamintea din piele naturala produsa in house.

Alege doar incaltamintea care e ceruta, care se cauta, articolele de incaltaminte care au potential comercial si care se vor da destul de usor. Modele noi, branduri mari, firme importante producatoare, toate te vor ajuta sa vinzi mai mult si sa atragi clienti dornici sa cumpere de la tine.

Foarte important cand iti deschizi magazin de incaltaminte e si tipul lui. Aici te gandesti la publicul tinta. E bine sa ai magazin mixt, unde sa vinzi si articole pentru copii, care sunt foarte profitabile, intrucat un copil creste si va avea mereu nevoie de incaltaminte noua. Poti vinde si articole pentru femei, barbati, articole cu marimi XXL, pentru cei care au picioare mai mari.

In fiecare categorie de produse va trebui sa ai cat mai multe variante si tipuri de incaltaminte in asa fel incat orice client sa isi gaseasca imediat un articol de incaltaminte cat mai elegant si mai comod, la cel mai bun pret.

Iti dai seama mai usor ce tip de magazin de incaltaminte ti s-ar potrivi si ar merge pe piata daca faci inainte si o cercetare de piata, o analiza a nisei, a concurentei, a produselor care se vand deja si a tipurilor de magazine de incaltaminte deja existente.

Construieste-ti un brand si fa-te auzit in piata!

Foarte important este sa ai si un brand, o strategie de comunicare coerenta si cat mai multe variante de actiune in caz ca inceputul afacerii nu este cum te astepti. Brandul te va ajuta sa vinzi mai bine si sa iti faci loc pe piata, in nisa in care ai intrat, sa te diferentiezi de restul.

Odata ce ai pus la punct toate cele mentionate anterior poti sa te gandesti si la personalul care se va ocupa de magazinul de incaltaminte.

Vei avea nevoie de un Call Center cat de mic daca vrei sa ai un magazin on-line, daca mai ai si magazin fizic ai nevoie de un angajat, doi si acolo. Un webmaster sau o firma care sa se ocupe de site, un contabil, un economist, un responsabil cu partea de publicitate si marketing ar trebui sa fie suficienti pentru a demara afacerea cu incaltaminte.

Un magazin fizic trebuie sa fie amplasat intr-o zona cu „vad”, circulata, unde ai un numar mare de clienti care ar vizita magazinul si ar fi interesati de produse. Daca ai posibilitatea, poti sa iti inchiriezi un spatiu intr-un centru comercial sau intr-o zona unde nu mai sunt alte magazine cu articole de incaltaminte.

In interiorul sau vei avea vitrine de prezentare, scaune speciale de probat, eventual o cabina de proba, sisteme de iluminat care sa puna in valoare incaltamintea si sa simplifice alegerile.

Rafturile, zonele speciale dedicate unor branduri importante, eventual niste spatii unde clientii sa poata merge putin, o oglinda mai mare si un spatiu de depozitare, cam asta e tot ce ai nevoie intr-un magazin fizic. Interiorul va respecta tot ce tine de branding si de brandul pe care urmeaza sa il lansezi.

Tipul de magazin de incaltaminte pe care vrei sa il lansezi conteaza mult.

De preferat acum este magazinul on-line, unde ai costuri reduse de intretinere, poti sa il gestionezi usor, ai layout-uri foarte usor de personalizat si firme care iti pot pune in practica toate ideile.

Construieste-ti un magazin online!

Magazinul on-line va permite expunerea unui numar mare de articole, le poti comanda doar cand ai comenzi, nu ai nevoie neaparat si de depozitare – o poti avea totusi, daca vrei sa poti livra imediat orice se comanda.

Un magazin on-line de incaltaminte va avea si un spatiu aproape infinit, poti sa pui oricate produse vrei, sa ai motoare de cautare, categorii, filtre, meniuri intuitive, fotografii si descrieri, informatii si promotii, orice doresti.

Nu uita ca un magazin online este imaginea companiei si nu trebuie sa aiba erori.

Asigura-te ca meniul acestuia este unul logic si categoriile si subcategoriile sa fie impartite corect.

Exemplu pentru incaltaminte de dama – daca vinzi incaltaminte din piele naturala pentru femei atunci vei avea o categorie principala si anume “incaltaminte dama din piele naturala” care va cuprinde subcategorii ca: pantofi dama piele naturala, ghete dama piele naturala, bocanci dama piele naturala, cizme dama piele naturala.

Plus ca orice client poate plati on-line, urmaresti rapid ce se intampla cu fiecare comanda si poti avea si date despre trafic si despre clientii care fac comenzile, totul gratuit si on-line, cu ajutorul instrumentelor speciale din on-line.

Un astfel de magazin online pe care il poti avea ca model de urmat este ePantofaria.ro.

Contractele cu firmele de curierat!

Se vor face contracte si cu firme de curierat pentru livrari rapide si va exista si un cont deschis la o banca pentru viramente, ordine de plata, in cazul platilor exclusiv on-line.

Promovarea online.

Dupa ce ai construit magazinul on-line de incaltaminte trebuie sa il promovezi.

Aici sunt cateva lucruri pe care trebuie neaparat sa le faci daca vrei sa ai succes.

1) SEO (Search Engine Optimization) – este canalul de promovare pentru trafic organic, fara sa platesti.

Dupa rezultatele platite din Google, sunt afisate rezultatele organice si acest lucru este posibil cu ajutorul optimizarii SEO.

Practic, poti ajunge in fata audientei potrivite si gata sa cumpere, fara sa platesti reclame.

2) Google Ads – reclama platita pentru a aparea in rezultatele cautarilor din motorul de cautare, Google.

Apari in fata audientei potrivite cu ajutorul campaniile CPC (Cost Per Click). Practic, platesti de fiecare data cand cineva da click pe anunt si iti intra pe site.

3) Facebook Ads – iti faci vizibilitate si vinzi cu ajutorul reclamelor. In plus, iti poti creste numarul de fani ai paginii tale de Facebook.

4) Evenimentul de lansare trebuie promovat si el – va trebui sa acorzi reduceri, cupoane, sa ai preturi avantajoase pentru clientii care vin prima data pe site si vor sa isi cumpere incaltaminte.

Atentie insa, promovarea nu se reduce doar la cateva zile, o luna, doua, ea trebuie sa fie continua pentru a avea mereu clienti noi si a le reaminti celor vechi de existenta magazinului.