Muzical Ratatouille: fenomenul TikTok strânge 1 milion de dolari pentru actori

O versiune muzicală a Ratatouille care a trecut de la visul TikTok la realitatea de o oră a strâns 1 milion de dolari (732.000 de lire sterline) pentru o organizație de caritate din Statele Unite ale Americii prin care se ajută actorii.

Producătorii muzicalului au dezvăluit banii pe care i-au strâns pentru The Actors Fund (Fondul Actorilor) după premiera sa online, la 1 ianuarie.

Tituss Burgess și cântărețul Queen Adam Lambert au fost printre vedetele care s-au înscris pentru a apărea în spectacol.

A fost inspirat din filmul animat din 2007 al Disney Pixar despre un șobolan francez care visează să devină bucătar la Paris.

Ideea spectacolului a rezultat dintr-un videoclip postat in luna august pe TikTok, de o profesoară din New York pe nume Emily Jacobson. În videoclip își imagina un cântec trepidant despre eroul rozător al filmului Remy, „șobolanul tuturor viselor mele”. „A fost amuzant și atrăgător, așa că am decis să fac un TikTok”, a explicat ea. „A fost menit doar să ofere oamenilor amuzament și râsete”.

Videoclipul a atras atenția orchestratorului Daniel Mertzlufft, care a acordat piesei un aranjament muzical în stil Broadway.

Alți utilizatori TikTok s-au asociat cu conceptul, postând propriile idei pentru melodii, rutine de dans, decoruri și costume.

Fenomenul s-a transformat în cele din urmă într-un spectacol complet regizat de Lucy Moss, co-creatorul britanic al musicalului de succes Six. Prezentând 10 numere muzicale interpretate de o orchestră completă, spectacolul a avut chiar propriul program Playbill.

Rezultatul frumos, potrivit actorului Glee Kevin McHale, a fost „unul dintre cele mai bune lucruri care vor ieși din 2020”.

Veteranul de pe Broadway, Kevin Chamberlin, care în prezent va fi văzut în The Prom pe Netflix, a fost printre cei suficient de intrigați pentru a contribui cu o melodie la partitură. „Ceea ce este cu adevărat interesant la toate acestea este că, în timpul acestei pandemii, arta se împinge pentru că nu putem urca pe scene și în fața publicului”, a spus el pentru New York Times.

Disney și-a dat aprobarea tacită privind așa-numitului „Ratatousical”, declarând într-o notificare că „ne place când fanii noștri se regăsesc cu poveștile noastre”.

Corporația intenționează să deschidă o atracție cu tematică Ratatouille la Walt Disney World din Florida la sfârșitul acestui an.

Regizat de Brad Bird, Ratatouille original a prezentat vocile lui Patton Oswalt, Brad Garrett și Peter O’Toole.