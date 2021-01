Deutsche Bank nu va mai face afaceri în viitor cu Donald Trump sau cu companiile sale

Deutsche Bank nu va mai face afaceri în viitor cu președintele american Donald Trump sau cu companiile sale în urma atacului susținătorilor săi asupra Capitolului SUA, a informat New York Times.

Deutsche Bank este cel mai mare împrumutator al lui Trump, cu aproximativ 340 de milioane de dolari în împrumuturi restante către organizația Trump, grupul Umbrela al președintelui care este în prezent supravegheat de cei doi fii ai săi, conform dezvăluirilor lui Trump făcute la 31 iulie anul trecut de către US Office of Government Ethics, plus surse bancare.

Miscarea, raportată de New York Times și care citează o persoană familiarizată cu gândirea băncii, vine ca Signature Bank – în care dezvăluirile de etică ale lui Trump arată că are conturi de verificare și de piață monetară – i-a cerut demisia.

„Demisia președintelui … este în interesul națiunii noastre și al poporului american”, a spus firma Signature Bank pe site-ul său web.

Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze marți raportul New York Times.

Organizația Trump nu a răspuns imediat la un e-mail care solicita comentarii în afara programului normal de lucru, iar biroul de presă de la Casa Albă nu a răspuns la telefon.

Christiana Riley, șeful operațiunilor Deutsche Bank din SUA, a condamnat violența din 6 ianuarie din Washington într-o postare pe LinkedIn săptămâna trecută.

„Suntem mândri de Constituția noastră și suntem alături de cei care încearcă să o susțină pentru a se asigura că voința oamenilor este respectată și că are loc o tranziție pașnică a puterii”, a scris ea.

Reuters a raportat în noiembrie că Deutsche Bank caută modalități de a pune capăt relației sale cu Trump după alegerile din SUA, deoarece este afectată de publicitatea negativă care rezultă din aceste legături.

Împrumuturile lui Trump cu Deutsche sunt pentru un teren de golf din Miami și pentru hoteluri din Washington și Chicago.

Președintele a primit o mustrare din lumea golfului profesionist în această săptămână, PGA of America și R&A anunțând amândoi că vor evita două cursuri deținute de președinte în urma asaltului de la Capitol.

Twitter și Facebook au închis fluxurile de socializare ale lui Trump.