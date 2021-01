Narada și IPSO Agricultură, parteneriat strategic pentru sprijinirea accesului la educație digitală

Cel mai important jucător pe piața de mașini și utilaje agricole din România, IPSO Agricultură se alătură inițiativei Narada în efortul de a reconecta la educație peste 1000 de elevi ai liceelor tehnologice cu care colaborează compania. Astfel, numărul 1 pe piața de mașini și utilaje agricole din România devine noul partener strategic al Narada pentru sprijinirea accesului la educație digitală.

IPSO Agricultură are o bogată tradiție a investiției în resursa umană. Campaniile sale educaționale de pregătire și specializare a tinerilor au avut loc deja în cele mai importante zone din toată țara, implicând sute de adolescenți. Cu un accent puternic pus pe învățare și dezvoltare continuă, de ambele părți, parteneriatul strategic dintre Narada și IPSO Agricultură s-a născut în mod natural.

„Printre primele obiective de dezvoltare durabilă ale ONU la care și România a aderat regăsim «garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți». Cred că educația este chiar baza, fundația pe care se construiește un organism, o societate și care face roțile să se învârtă. La IPSO credem foarte mult în importanța învățării și dezvoltării părților pentru succesul întregului și investim atât în instruirea angajaților, cât și a clienților și a viitorilor profesioniști din domeniu” spune Arnaud Van Strien, președintele executiv al IPSO Agricultură, parte a grupului francez Monnoyeur.

Astfel, IPSO Agricultură s-a implicat activ în pregătirea tinerilor din comunitățile în care este prezentă, mulți dintre aceștia devenind, peste ani, angajați ai multinaționalei. Însă, criza sanitară pe care o traversează România a acutizat și situația în care se află sistemul educațional. Încă de la declanșarea stării de urgență, Narada a acționat eficient și constant pentru a reconecta la educație mii de elevi din toate zonele țării. Prin implicarea voluntarilor, liderilor locali, a personalităților din zona antreprenorială și mai ales prin valorizarea puterii comunităților, Narada a căutat să deschidă calea spre o educație demnă de secolul 21 tuturor elevilor care nu mai aveau această șansă.

Totodată, a oferit profesorilor oportunitatea de a-și face auzită vocea pe ecosistemul de crowdfunding www.narada.ro. Această platformă este considerată de IPSO Agricultură cea mai potrivită soluție pentru a-și continua misiunea de facilitare a accesului la educație și învățare continuă.

„În prezent, educația, așa cum o știam noi, are de suferit, și, în mod cert, efectele se vor vedea în timp, în toate ariile. Și asta ne privește pe toți! Din acest motiv, am considerat că e nevoie de o implicare și mai la firul ierbii, așa cum se întâmplă la Narada. Elevii au nevoie să fie conectați la școală, la educație, să aibă acces la resurse, la profesori, să evite pauzele în dezvoltarea cognitivă și socială atât de importante în acest punct. Facem ce putem și ce ține de noi ca să fie bine, împreună” a mai spus președintele executiv IPSO Agricultură, Arnaud Van Strien.

În mod concret, Narada și IPSO Agricultură încurajează profesorii de la liceele tehnologice cu care colaborează să își înscrie proiectele și necesarul pentru a le îndeplini, pe platforma narada.ro. Și, cu cât o vor face mai repede, cu atât va putea fi urgentată implementarea lor, pentru că proiectele vor avea șansa de a intra în ciclul de finanțare chiar la început de an. Peste 1000 de elevi fără acces la educație din cauza unor circumstanțe sociale speciale și de sănătate publică își vor putea face planuri de viitor prin implicarea comunităților mobilizate de IPSO Agricultură și Narada. Iar șansa la educație oferită acestor tineri potențează șansele unei societăți mai prospere pentru toți.

IPSO Agricultură, Numărul 1 pe piața de mașini și utilaje agricole din România!

Prezentă pe piața românească din 1996, IPSO Agricultură este parte a grupului francez Monnoyeur, unul dintre cei mai mari distribuitori de utilaje agricole la nivel internațional. Cu o experiență vastă în domeniu, din 2009 compania este lider pe piața de utilaje agricole din România, oferind soluții integrate producătorilor agricoli, de la piese de schimb, service în câmp, pregătirea operatorilor, optimizarea și monitorizarea flotei de utilaje prin pachetele de servicii FarmSight și până la soluții de finanțare adaptate nevoilor acestora.

NARADA: Aducem educația în secolul 21

Narada este o comunitate formată din antreprenori, manageri, oameni de acțiune al cărei scop este acela de a oferi soluții eficiente și rapide de modernizare a educației. Narada e o organizație născută sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation (rbls.ro) cu scopul de a hrăni inovația în educație la firul ierbii.

NARADA conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business și viceversa. Cu alte cuvinte, #1 încurajează și ajută profesorii să creeze proiecte care inovează în sălile de clasă și/sau rezolvă probleme ale elevilor, #2 aduce în atenția mediului de business proiectele profesorilor și face tot posibilul ca acestea să fie finanțate. #3 În final, supervizează implementarea acestora, măsoară rezultate și multiplică lucrurile care au funcționat. Un singur proiect educațional nu va schimba educația, dar forța a mii de astfel de proiecte, DA.