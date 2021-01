Walmart și Disney suspendă donațiile către parlamentarii americani care s-au opus certificării lui Biden

Walmart Inc, cel mai mare comerciant cu amănuntul din lume și Walt Disney Co s-au alăturat altor companii importante în suspendarea pe termen nelimitat a donațiilor către parlamentarii americani care au votat împotriva certificării electorale a președintelui ales Joe Biden.

Compania din Arkansas a declarat marți că, în lumina atacului de săptămâna trecută asupra Capitolului SUA, „comitetul său de acțiune politică suspendă pe termen nelimitat contribuțiile pentru acei membri ai Congresului care au votat împotriva certificării legale a voturilor colegiului electoral de stat”.

Disney, compania de divertisment, a precizat într-o declarație că „imediat după acel asediu îngrozitor, membrii Congresului au avut ocazia să se unească – o oportunitate pe care unii au refuzat, din păcate, să o îmbrățișeze. În lumina acestor evenimente, am decis că nu vom aduce contribuții politice în 2021 parlamentarilor care au votat respingerea certificării voturilor Colegiului Electoral. ”

Alte companii blue-chip, inclusiv AT&T Inc, Amazon.com Inc și Mastercard Inc, au anunțat mișcări similare în ultimele câteva zile.

General Motors Co a declarat marți că a întrerupt toate contribuțiile politice după evenimentele de la Capitol.

S-a alăturat altor firme, cum ar fi JPMorgan Chase & Co, Google Alphabet Inc și Union Pacific Corp, pentru a reține contribuțiile tuturor membrilor Congresului, mai degrabă decât pentru a-i viza pe cei care s-au opus certificării Biden.

Anunțurile indică faptul că unii donatori corporativi, care de obicei acordă bani atât republicanilor, cât și democraților, își reevaluează strategia după ce susținătorii președintelui republican plecat, Donald Trump, au atacat Capitolul săptămâna trecută, cu scopul de a împiedica Congresul să certifice victoria lui Biden. Cinci persoane au murit, inclusiv un ofițer de poliție.

Înainte de asaltul asupra sediului Congresului, Trump i-a îndemnat pe susținători să meargă la Capitoliu pentru a protesta împotriva rezultatelor alegerilor din 3 noiembrie, despre care a afirmat în mod fals că au fost „trucate”.

Când parlamentarii s-au reunit după incident, 147 de republicani din Camera Reprezentanților și din Senat au votat pentru a contesta victoria președintelui ales democratic în Pennsylvania sau Arizona, chiar dacă ambele state au certificat deja oficial rezultatele și oficialii electorali spun că nu au existat probleme semnificative cu votul.

Nu este clar dacă deciziile companiilor vor avea un impact durabil. Perioada de imediat după alegeri este, de obicei, o pauză pentru activitatea de strângere de fonduri.