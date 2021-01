Netflix prognozează încetarea împrumuturilor și creșterea acțiunilor

Netflix Inc a declarat marți că listele sale globale de abonați au trecut de 200 de milioane la sfârșitul anului 2020 și a precizat că nu va mai trebui să împrumute miliarde de dolari pentru a-și finanța lista largă de emisiuni TV și filme.

Acțiunile Netflix au crescut cu aproape 13% în tranzacționare extinsă, deoarece etapa financiară a validat strategia companiei de a face datorii pentru a prelua marile studiouri de la Hollywood cu o multitudine de programe proprii în mai multe limbi.

Cel mai mare serviciu de streaming din lume a strâns 15 miliarde de dolari în datorii în mai puțin de un deceniu. Marți, compania a declarat că se așteaptă ca fluxul de numerar să fie egal în 2021, adăugând într-o scrisoare către acționari: „Credem că nu mai avem nevoie să strângem finanțare externă pentru operațiunile noastre de zi cu zi.”

Netflix a declarat că va explora restituirea excesului de numerar acționarilor prin răscumpărarea acțiunilor. Planifică să mențină datoria brută de la 10 la 15 miliarde de dolari.

„Acest lucru este în contrast puternic cu Disney și mulți alți noi intrați pe piața de streaming care se așteaptă să piardă bani pe streaming în următorii câțiva ani”, a declarat analistul eMarketer Eric Haggstrom.

Din octombrie până în decembrie, Netflix a înscris 8,5 milioane de noi clienți plătitori de streaming, deoarece a debutat laudatele seriile „The Queen’s Gambit” și „Bridgerton”, un nou sezon al „The Crown” și filmul lui George Clooney „The Midnight Sky”.

Încasările au depășit estimările Wall Street de 6,1 milioane, conform datelor Refinitiv, în ciuda concurenței crescute și a creșterii prețului SUA. Câștigurile pe acțiune din al patrulea trimestru de 1,19 dolari nu au fost conforme cu așteptările analiștilor de 1,39 dolari.

Cu noii clienți, calitatea de membru mondial al Netflix a ajuns la 203,7 milioane. Compania care a fost pionieră în streaming în 2007 a adăugat mai mulți abonați în 2020 decât în ​​orice alt an, stimulată de telespectatorii care au rămas acasă pentru a combate pandemia de coronavirus.

Acum, Netflix lucrează pentru a adăuga clienți din întreaga lume, pe măsură ce marile companii media cresc concurența. Walt Disney Co a dezvăluit în decembrie o listă puternică de noi programe pentru Disney +, în timp ce Warner Bros de la AT&T Inc a renunțat la tradiționalul playbook de la Hollywood, anunțând că va trimite toate filmele din 2021 direct la HBO Max alături de teatre.

Disney a declarat în decembrie că a înscris deja 86,8 milioane de abonați la Disney + în puțin peste un an.

„Este super-impresionant ceea ce a făcut Disney”, a spus Reed Hastings, co-șef executiv al Netflix, într-un interviu post-analist. Succesul Disney, a adăugat el, „ne determină să fim mai ambiționați cu privire la creșterea numărului de membri, cu mărirea bugetului nostru pentru conținut”.

Netflix a declarat că cea mai mare parte a creșterii sale anul trecut – 83% din clienții noi – au venit din afara Statelor Unite și Canada. Patruzeci și unu la sută s-au alăturat din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

În perioada ianuarie-martie, Netflix a preconizat că va înscrie încă 6 milioane de abonați la nivel mondial, în spatele așteptărilor analiștilor de aproximativ 8 milioane.

Veniturile pentru al patrulea trimestru au crescut la 6,64 miliarde dolari, comparativ cu 5,47 miliarde dolari în urmă cu un an, reducând estimările anterioare de 6,63 miliarde dolari.

Venitul net a scăzut la 542,2 milioane dolari, sau 1,19 dolari pe acțiune, de la 587 milioane dolari, sau 1,30 dolari pe acțiune, cu un an mai devreme.

Acțiunile Netflix au crescut marți cu 12,5% la 564,32 USD.