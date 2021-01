Futures-urile Nasdaq urcă; cresc speranțele privind stimularea financiară a administrației Biden

Futures-urile Nasdaq au crescut luni, în timp ce piețele s-au pregătit pentru o săptămână plină de câștiguri de la companiile de tehnologie, pe fondul speranțelor crescânde pentru un pachet fiscal din partea administrației Biden.

Așa-numiții câștigători „stați acasă”, inclusiv Microsoft Corp, Facebook Inc și Apple Inc, au crescut între 1,4% și 2,2% în tranzacționarea premarket, deoarece investitorii au fost optimisti cu privire la rapoartele lor de câștiguri în urma rezultatelor optimiste de la Netflix Inc săptămâna trecută.

Microsoft, programat să raporteze rezultatele marți, a crescut cu 1,5%, pe măsură ce Wedbush și-a ridicat obiectivul de preț pe stocul producătorului de software, pe măsura așteptărilor de creștere ulterioară a activității sale cloud pentru 2021.

Oficialii din administrația președintelui Joe Biden au încercat să îndepărteze îngrijorările republicanilor că propunerea sa de redresare după pandemie de 1,9 trilioane de dolari era prea costisitoare, chiar dacă parlamentarii ambelor părți au fost de acord că primirea vaccinului COVID-19 către americani ar trebui să fie o prioritate.

„Așteptările unui ajutor fiscal substanțial îi mențin pe tauri la conducere”, a spus Hussein Sayed, strateg de piață șef la FXTM.

„Unii investitori rămân îngrijorați de creșterea mutațiilor COVID-19, dar politicile fiscale și monetare, împreună cu câștigurile, vor determina următoarea mișcare în acțiuni.”

Principalele indexuri de pe Wall Street au atins maximele record săptămâna trecută în speranța unei redeschideri economice complete, susținută de distribuirea eficientă a vaccinurilor în toată țara, care înregistrează peste 175.000 de cazuri noi pe zi, cu milioane de locuri de muncă pierdute.

Dow și S&P 500 s-au încheiat modest mai slab vineri, târâți de pierderile tehnologiei blue-chip care stau la baza Intel Corp și IBM în urma rezultatelor trimestriale și în timp ce investitorii au vândut energie legată de economie și acțiuni bancare după un raliu recent.

Cu evaluări scumpe pe piața bursieră, investitorii sunt atenți la previziunile companiilor care să o justifice, având în vedere așteptările unei reveniri economice din acest an. Câștigurile sunt de așteptat să crească cu 23,7% în acest an, după scăderea cu 14,1% în 2020, potrivit Refinitiv.

La 6:50 a.m. ET, e-mini-urile Dow au scăzut cu 13 puncte sau 0,04%, e-mini-urile S&P 500 au crescut cu 11 puncte sau 0,29%, iar e-mini-urile Nasdaq au crescut cu 123 de puncte sau 0,92%.

Advanced Micro Devices Inc a adăugat 1,5% după ce RBC și-a ridicat obiectivul de preț pe acțiunile producătorului de cipuri, în funcție de așteptările câștigurilor optimiste din trimestrul IV, ajutate de creșterea cererii PC-urilor, cererea GPU și îmbunătățirea tendințelor serverelor.

Merck & Co Inc a scăzut cu 1,2% după ce medicul a spus că va pune capăt dezvoltării celor două vaccinuri COVID-19 și se va concentra asupra cercetărilor pandemice asupra tratamentelor, cu date inițiale de eficacitate pe un antiviral oral experimental așteptat până la sfârșitul lunii martie.