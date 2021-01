Tesla copleșește Wall Street-ul cu perspective de livrare neclare în 2021 și lipsă de profit

Profitul Tesla Inc în al patrulea trimestru a scăzut miercuri față de așteptările Wall Street, iar compania nu a reușit să ofere un obiectiv clar pentru livrările de vehicule în 2021, trimițând acțiunile în scădere cu 5% în comerțul extins.

Rezultatele dezamăgitoare vin după ce acțiunile producătorului de mașini electrice conduse de CEO Elon Musk au crescut cu aproape 700% în ultimele 12 luni, o evaluare bazată pe așteptările ca Tesla să se extindă rapid și profitabil.

Investitorii sperau la o creștere semnificativă față de obiectivul de livrare al companiei în 2020 de jumătate de milion de vehicule, dar Tesla a oferit doar o perspectivă vagă și nu a declarat un obiectiv concret de livrare.

„Pe un orizont multianual, ne așteptăm să realizăm o creștere anuală medie de 50% a livrărilor de vehicule. În câțiva ani putem crește mai repede, ceea ce ne așteptăm să fie cazul în 2021 ”, a spus Tesla într-un comunicat.

Îndrumarea neclară vine, de asemenea, după ce Musk și-a făcut speranțe în timpul unui apel din octombrie. Întrebat de un analist dacă Tesla urmărește să livreze 840.000 până la 1 milion de vehicule în 2021, pe baza capacității maxime actuale a fabricilor sale, Musk a răspuns că ținta era „în acea vecinătate”, în timp ce un alt director Tesla a spus că, compania va oferi îndrumări în trimestrul următor.

Directorul financiar financiar al Tesla, Zachary Kirkhorn, a declarat miercuri că firma „lucrează extrem de mult” pentru a gestiona printr-o penurie globală de semiconductori care a afectat industria auto, dar nu a elaborat.

Tesla a livrat 180.570 de vehicule pe parcursul celui de-al patrulea trimestru, un record trimestrial, chiar dacă nu și-a atins obiectivul ambițios din 2020 de jumătate de milion de livrări.

„După lansarea fără precedent a Tesla în 2020, investitorii anticipau o creștere substanțială a veniturilor și o altă țintă importantă pentru livrările de mașini în 2021”, a declarat Haris Anwar, analist senior la Investing.com.

Investitorii și analiștii au fost dornici să afle mai multe despre ritmul de creștere al Tesla, inclusiv când ar rezerva mai multe venituri pentru funcțiile sale automate de conducere, dar au primit puține răspunsuri concrete.

Tesla le permite clienților să achiziționeze un upgrade de software de 8.000 de dolari pe care îl numește „Full Self Driving”, dar încă nu a rezervat o mare parte din aceste venituri, deoarece această caracteristică nu a fost încă lansată pe scară largă pentru consumatori.

În timp ce Tesla a crescut livrările în general, compania a declarat miercuri că prețul mediu de vânzare pe vehicul a scăzut cu 11% anual, mai mulți consumatori trecând la modelele mai puțin costisitoare Model 3 și Model Y.

Venitul net, cu excepția plăților compensatorii bazate pe acțiuni către Musk, a crescut la 903 milioane dolari față de 386 milioane dolari anul trecut, însă compania a scăzut așteptările mediei analiștilor pentru un profit trimestrial de 1,08 miliarde dolari, potrivit datelor de la Refinitiv.

La 10,74 miliarde de dolari, veniturile trimestriale Tesla au depășit ușor așteptările analiștilor de 10,4 miliarde de dolari.

Sub conducerea lui Musk, Tesla și-a extins semnificativ amprenta în 2020, provocând o revoltă economică și pandemică, cu vânzări constante și trimestre profitabile într-un moment în care mulți producători de automobile au raportat pierderi. Succesul său a permis Tesla să se alăture indexului S&P 500, sfidând scepticii pe termen lung care au pariat împotriva companiei.

CEO-ul de profil, care se află și la conducerea producătorului de rachete SpaceX, a declarat miercuri că se așteaptă să conducă Tesla pentru câțiva ani, dar a adăugat că „ar fi frumos să am ceva mai mult timp liber”.

De-a lungul anului 2020, Tesla a intensificat producția în China și luna trecută a început să vândă vehiculul său utilitar sport model Y fabricat local la un preț pe care analiștii îl vor perturba pe piața convențională a mașinilor premium. Dar compania se confruntă cu o concurență în creștere din partea concurenților locali, inclusiv Nio Inc și Xpeng Inc.

Tesla a început, de asemenea, să construiască fabrici de producție de vehicule și baterii în apropiere de Berlin, Germania și Austin, Texas, iar miercuri a declarat că rămâne pe drumul cel bun pentru a începe livrările din fiecare locație anul acesta.

Dar în cadrul industriei auto, cursa este acum în curs de dezvoltare a vehiculelor electrice pentru a atinge obiectivele de emisii și a contesta liderul pieței Tesla.

Mai mulți producători de autoturisme urmează să lanseze noi modele de vehicule electrice în acest an, inclusiv vehicule utilitare sportive care să concureze cu modelul Y, precum Mustang Mach-E al Ford Motor Co și ID-ul Volkswagen AG.4. Provocările pentru Cybertruck-ul care urmează să fie lansat de Tesla vin din camionul electric Hummer al General Motors Co.

Tesla a declarat miercuri că producția de volum Cybertruck va începe în 2022.

Creșterea concurenților în vânzările de vehicule electrice va seca, de asemenea, veniturile Tesla din creditele de reglementare de mediu, pe care le vinde altor producători de automobile.

În al patrulea trimestru, 401 milioane de dolari, sau 4% din veniturile Tesla din industria auto, au provenit din aceste credite.