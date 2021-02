Creșterile Nintendo evoluează prin vânzările Switch, după un sfârșit de an anevoios

Nintendo Co Ltd din Japonia și-a majorat luni prognoza pentru întregul an pentru vânzările de console de jocuri Switch la 26,5 milioane de la 24 de milioane anterior, după un sfârșit anevoios al anului 2020, susținută de o explozie de divertisment la domiciliu în mijlocul pandemiei COVID-19.

Compania cu sediul la Kyoto a declarat că a vândut 24,1 milioane de unități hardware în primele nouă luni ale exercițiului financiar până în martie 2021 – mai mult decât previziunile sale anterioare anterioare – cuprinzând 16,8 milioane de console de comutare hibrid portabile la domiciliu și 7,3 milioane de comutatoare numai portabile Dispozitive Lite.

Investitorii cântăresc cât de mult Nintendo își poate menține impulsul în acest an după ce gama sa a fost completată în ultimele luni ale anului 2020 cu titluri remasterizate de la francize precum Super Mario și Pikmin.

Președintele Nintendo, Shuntaro Furukawa, a subliniat titlurile viitoare precum „Super Mario 3D World” și „Monster Hunter Rise” ca boostere pentru vânzările Switch și a declarat că nu există niciun plan pentru lansarea de hardware nou în viitorul apropiat.

Aceste titluri „nu sunt doar blockbuster-uri, ci și vânzători de sistem exclusiv Switch”, a declarat Serkan Toto, fondatorul consultanței din industria jocurilor Kantan Games.

„În domeniul jocurilor video, Nintendo este câștigătorul clar al coroanei”, a adăugat Toto, referindu-se la afaceri în timpul focarelor globale de coronavirus.

Atât Sony Corp, cât și Microsoft Corp au lansat dispozitive de nouă generație, dar se străduiesc să răspundă cererii copleșitoare pe fondul întreruperii lanțului de aprovizionare din cauza pandemiei.

Îndrumările conservatoare ale Nintendo reprezintă o problemă continuă pentru analiști și investitori. Profitul operațional din cele nouă luni încheiate în decembrie a fost de 521 miliarde de yeni (4,98 miliarde de dolari), dublându-se de la 263 miliarde de yeni cu un an mai devreme.

Prognoza profitului pe tot parcursul anului a crescut cu 24% până la 560 miliarde de yeni – ceea ce înseamnă că Nintendo vede doar 39 de miliarde de yeni de profit operațional în al patrulea trimestru.

Vânzările de software au trecut de 176 de milioane de unități în cele nouă luni până la sfârșitul lunii decembrie, vânzările pe durata de viață pentru simulatorul de viață insulară „Animal Crossing: New Horizons” au trecut de 31 de milioane.

Acțiunile Nintendo au închis 3,4%, la 62.640 de yeni, înaintea lansării câștigurilor, după ce la jumătatea lunii decembrie au atins un nivel maxim de 67.600 de yeni pe 13 ani.

„Cu fiecare trimestru care trece și cu fiecare creștere a prețului acțiunilor, de asemenea, crește și dezavantajul de la vârful ciclic”, a scris, într-o notă înainte de câștiguri, analistul Jefferies Atul Goyal, care are un obiectiv de preț de 72.800 de yeni.