MediaTek lansează un cip 5G menit să câștige cota de piață din SUA

Proiectantul taiwanez MediaTek Inc a lansat luni un nou cip 5G menit să-l ajute să câștige cote de piață în Statele Unite.

Împreună cu Qualcomm Inc și Samsung Electronics Co Ltd, MediaTek este unul dintre puținii furnizori de cipuri de modem care ajută dispozitive precum telefoanele inteligente să se conecteze la rețelele de date celulare. Compania furnizează cipuri producătorilor de telefoane precum Xiaomi Corp și LG Electronics Inc, printre altele.

Până în prezent, însă, cipurile 5G MediaTek au fost compatibile doar cu varianta „sub-6” a rețelelor 5G, care este varietatea utilizată pe scară largă în țări precum China.

Cipul modem al MediaTek anunțat luni, numit M80, va susține, de asemenea, ceea ce se numește tehnologie cu unde milimetrice, care este utilizată de transportatori americani precum Verizon Communications Inc.

Verizon folosește denumirea „5G Ultra Wideband” pentru serviciu. Qualcomm este în prezent furnizorul dominant de cipuri pentru a profita de tehnologia valurilor milimetrale, cu cipurile sale utilizate în versiunile americane ale iPhone 12 de la Apple Inc.

Finbarr Moynihan, directorul general al vânzărilor corporative internaționale, a declarat pentru Reuters într-un interviu că MediaTek speră să câștige mai multe contracte pentru furnizarea de cipuri pentru modelele americane.

„Este o piață foarte diferită, în ceea ce privește peisajul operatorului și cerințele tehnologice, dar am fost foarte mulțumiți de unele progrese solide în volumul și cota de piață” cu producători de telefoane precum Samsung și LG, a spus el.