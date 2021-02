21 martie 2021: Să sărbătorim împreună Ziua Internațională a Sindromului Down în Europa!

Următoarea ediție a Zilei Internaționale a Sindromului Down (21 martie, conform deciziei Națiunilor Unite) merită o atenție deosebită, deoarece va avea loc în 2021, iar în limbaj medical Sindromul Down este cunoscut sub numele de trisomia 21.

În acest sens, o comunitate de părinți de copii cu Sindrom Down din întreaga Europă s-au organizat sub denumirea “EUfortrisomy21”. Datorită grupului de părinți care au inițiat pregătirile, 16 țări sunt deja reprezentate în acest proiect, conferind o dimensiune europeană Zilei Internaționale a Sindromului Down.

În România, inițiativa „EUfortrisomy21” este coordonată de Iulia Rus (Cluj-Napoca) și Radu Buțu (Târgu-Jiu), ambii părinți de copii cu Sindrom Down.

Ce anume îi leagă: determinarea de a face ca anul 2021 să fie un an dedicat persoanelor cu Sindrom Down, un an pentru a le onora și a le conferi locul ce li se cuvine în societatea europeană.

Pentru data de 21 martie, sunt propuse 3 proiecte pentru a marca momentul la nivel european: un proiect dedicat bucuriei, unul dedicat reflectării și un altul dedicat acțiunii. Mai multe amănunte referitoare la aceste proiecte vor fi comunicate de-a lungul lunii februarie.

EUfortrisomy21 este o comunitate de părinți de copii cu sindrom Down, uniți pentru a promova drepturile persoanelor cu sindrom Down în 4 arii prioritare: vizibilitatea, lupta împotriva discriminării, sănătatea, autonomia.