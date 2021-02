Acțiunile producătorului auto din Coreea de Sud, Kia, cresc cu 14,5% datorită înțelgerii cu Apple privind construcția de mașini electrice

Acțiunile Kia Corp din Coreea de Sud au atins miercuri cele mai mari valori din ultimele două decenii, după ce un raport din presa locală a declarat că producătorul auto va semna un acord în valoare de 3,59 miliarde de dolari cu Apple Inc pentru a construi vehicule electrice.

Acțiunile Kia, o filială a Hyundai Motor Co, au crescut cu până la 14,5% pentru a atinge cea mai mare valoare din 1997, la 102.000 de câștiguri miercuri.

Creșterea a avut loc după ce presa de știri online din Coreea de Sud, DongA.com, a raportat că Apple va investi 3,6 miliarde de dolari în Kia în timp ce vor colabora pentru a produce vehicule electrice Apple în uzina Kia din Georgia, fără a cita surse. Raportul spunea că acordul va fi semnat pe 17 februarie.

Apple va viza producerea a 100.000 de vehicule anual până în 2024 la uzina Kia, se arată în raport, urmărind extinderea capacității anuale la 400.000 într-o etapă ulterioară.

Apple și Hyundai au refuzat să comenteze atunci când au fost contactate de Reuters.

Acțiunile Kia au crescut cu aproape 20% pe 20 ianuarie, după ce un raport din mass-media a declarat că părintele său Hyundai Motor Group a decis că Kia va fi responsabilă de propunerea de cooperare cu Apple pentru mașinile electrice.

La acea vreme, Kia a declarat că revizuiește cooperarea cu mașini electrice cu mai multe firme străine, fără a menționa raportul care o leagă de un proiect cu Apple.

Reuters a raportat săptămâna trecută că Hyundai Motor Group a „hotărât provizoriu” că ar dori ca Kia să fie partener cu Apple, citând un om din interiorul Hyundai.

Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 1,7%, în timp ce filialele Hyundai Mobis Co Ltd și Hyundai Glovis Co Ltd au crescut cu 3,3%, respectiv 6,7%, depășind creșterea de 0,1% din piața de valori mai largă din Coreea de Sud, KOSPI.