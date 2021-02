Lumea se confruntă cu aproximativ 4.000 de variante COVID-19, în timp ce cercetătorii explorează vaccinuri mixte

Lumea se confruntă cu aproximativ 4.000 de variante ale virusului care provoacă COVID-19, determinând o cursă de îmbunătățire a vaccinurilor, a declarat joi Marea Britanie, în timp ce cercetătorii începeau să exploreze dozele de amestecare a vaccinelor Pfizer și AstraZeneca.

Mii de variante au fost documentate pe măsură ce virusul are mutații, inclusiv așa-numitele variante britanice, sud-africane și braziliene care par să se răspândească mai rapid decât altele.

Ministrul britanic pentru implementarea vaccinurilor, Nadhim Zahawi, a declarat că este foarte puțin probabil ca vaccinurile actuale să nu funcționeze împotriva noilor variante.

„Este foarte puțin probabil ca vaccinul actual să nu fie eficient în variantele indiferent dacă este vorba de Kent sau alte variante, mai ales atunci când vine vorba de boli severe și spitalizare”, a spus Zahawi pentru Sky News.

„Toți producătorii, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca și alții, analizează modul în care își pot îmbunătăți vaccinul pentru a se asigura că suntem pregătiți pentru orice variantă – există aproximativ 4.000 de variante în întreaga lume a COVID.”

În timp ce mii de variante au apărut pe măsură ce virusul are mutații, doar o minoritate foarte mică este probabil să fie importantă și să schimbe virusul într-un mod semnificativ, potrivit British Medical Journal.

Așa-numita variantă britanică, cunoscută sub numele de VUI-202012/01, are mutații, inclusiv o modificare a proteinei spike pe care virușii o utilizează pentru a se lega de receptorul ACE2 uman – ceea ce înseamnă că este probabil mai ușor de vindecat.

„Avem cea mai mare industrie de secvențiere a genomului – avem aproximativ 50% din industria de secvențiere a genomului din lume – și păstrăm o bibliotecă cu toate variantele, astfel încât să fim gata să răspundem – fie în toamnă, fie după – la orice provocare care virusul poate prezenta și produce următorul vaccin ”, a spus Zahawi.

Noul coronavirus – cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 – a ucis 2.268 de milioane de oameni din întreaga lume de când a apărut în China la sfârșitul anului 2019, potrivit Universității de Medicină Johns Hopkins.

În prezent, Israelul este cu mult înaintea restului lumii în ceea ce privește vaccinările pe cap de populație, urmat de Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Bahrain, Statele Unite și apoi Spania, Italia și Germania.

Marea Britanie a lansat joi un studiu pentru a evalua răspunsurile imune generate dacă dozele de vaccinuri de la Pfizer și AstraZeneca sunt combinate într-un program cu două doze.

Cercetătorii britanici din spatele procesului au declarat că datele privind vaccinarea persoanelor cu cele două tipuri diferite de vaccinuri ar putea ajuta la înțelegerea faptului dacă dozele pot fi lansate cu o mai mare flexibilitate în întreaga lume. Se așteaptă ca datele inițiale privind răspunsurile imune să fie generate în jurul lunii iunie.

Studiul va examina răspunsurile imune ale unei doze inițiale de vaccin Pfizer urmate de un rapel al AstraZeneca, precum și invers, cu intervale de patru și 12 săptămâni.

Atât vaccinul de ARNm dezvoltat de Pfizer și BioNtech, cât și vaccinul vector adenovirus dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca sunt în prezent lansate în Marea Britanie, cu un decalaj de 12 săptămâni între două doze din același vaccin.