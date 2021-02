Oferta de obligațiuni verzi pentru finanțarea investițiilor furnizorului Restart Energy – suprasubscrisă în primele 10 zile de la lansare

Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenți de energie electrică și gaze naturale de pe piața locală, a încheiat cu succes o ofertă de obligațiuni verzi desfășurată între 20 ianuarie și 3 februarie 2021, suprasubscrisă și încheiată anticipat după primele 10 zile de la lansare, obținând o finanțare de 16.361.200 de lei. Conform Documentului de ofertă, valoarea ofertei a fost 15.000.000 de lei, cu posibilitatea suplimentării.

Emisiunea de obligațiuni marchează intrarea companiei pe piața de capital și este primul pas în execuția strategiei sale de dezvoltare pe urmatorii 5 ani. Prin acest demers, Restart Energy a vizat să obțină minim 3 milioane de euro pentru investiții. Dobânda va fi de 9%, data de scadență la 09.02.2026, iar demersurile pentru listarea la Bursa de Valori București – SMT vor fi inițiate în perioada imediat următoare. Plasamentul a fost intermediat de societatea de brokeraj GOLDRING și derulat prin sistemul Bursei (BVB).

Srategia Restart Energy vizează extinderea numărului de clienți, și, implicit a cotei de piață, integrarea de active de producție regenerabilă, extinderea regională și atingerea țintei de a furniza energie 100% din surse regenerabile.

Cererea pentru obligațiunile Restart Energy a fost ridicată, emitentul luând decizia de suplimentare a ofertei și închiderea anticipată în data de 03 februarie 2021. Astfel, numărul total de obligațiuni subscrise a fost de 163.612, în timp ce numărul total de subscriitori unici a fost de 105. Valoarea medie a investiției este de 155.820 lei.

„În prima lună a anului am marcat deja două etape notabile din strategia noastră: parteneriatul într-un joint venture cu compania americana Interlink Capital Strategies din Washington, DC (SUA) și această emisiune de obligațiuni verzi care ne așează pe un orizont clar de execuție pentru atingere obiectivelor în termenul propus. Împreună cu partenerii de la Goldring, am reușit să facem acest prim pas semnificativ pentru Restart Energy One, într-un interval de timp foarte scurt. Ne impresionează interesul real, încrederea primită din partea unui număr atât de mare de investitori.

În același timp, am făcut deja primii pași în direcțiile asumate în Documentul de Ofertă și, în curând, vom face câteva anunțuri în acest sens”, a declarat Armand Domuța, CEO și fondator Restart Energy.

„A fost o surpriză plăcută și pentru noi să vedem apetitul ridicat al investitorilor pentru obligațiuni verzi și suntem încântați să fi intermediat această premieră pe piața românească de capital. Restart Energy a adus, pentru prima dată, în România, obligațiuni verzi convertibile, o oportunitate de a intra, pe termen lung, într-o afacere inovativă, chiar tech, din sectorul emergent de tip growth al energiei verzi. Suntem nerăbdători să vedem obligațiunile pe bursă, evoluția emitentului în perioada următoare și, de ce nu, să revenim la investitori cu o a doua rundă de obligațiuni”, a declarat Virgil Zahan, CEO SSIF Goldring.

Managementul Restart Energy, o companie înființată în 2015 la Timișoara vizeaza o majorare semnificativă a cifrei de afaceri prin creșterea numărului de clienți, dar și prin adăugarea de noi linii de business – precum vânzarea de echipamente. Astfel, Restart Energy mizează pe venituri de 220 milioane de lei în 2021, mai mult cu 100 de milioane de lei (+83%) față de anul trecut. Conducerea companiei are în plan ca la sfârșitul lui 2021 să atingă un profit net de 24,2 milioane de lei, comparativ cu aproximativ 13 milioane de lei (estimat) anul trecut.

Despre Restart Energy

Restart Energy este un furnizor independent de energie electrică și gaze naturale, cu capital 100% românesc, înființat în 2015 la Timișoara. Restart Energy are peste 30.000 de clienți persoane fizice și aproximativ 5.000 de clienți corporate. Compania are operațiuni în România și Serbia și, începând cu 2021, intenționează să se dezvolte pe mai multe piețe europene, incluzând Germania și Spania.