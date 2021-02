Startup-ul de tehnologie SuperOkay, fondat de doi români în UK, atrage o rundă de investiții în valoare de 400.000 euro

SuperOkay, startup-ul de tehnologie fondat de către doi români din UK, atrage o rundă de investiții în valoare de 400.000 de euro pentru creșterea platformei de colaborare și managementul contractelor agenție-client, destinată pieței de servicii digitale. Prin intermediul acestei investiții, SuperOkay țintește să facă pentru relația agenție-client ceea ce aplicațiile de project management au făcut pentru colaborarea în echipă în ultimii 10 ani.

Runda de investiție, condusă de către fondul Eleven Ventures și completată de Roca X și alți business angels din UK are ca scop creșterea echipei SuperOkay și extinderea bazei de clienți.

În ce privește aplicația SuperOkay, scopul ei este acela de a ajuta agențiile digitale și de soft în creșterea transparenței, eficacității și fluidității serviciilor din lumea digitală.

„Suntem bucuroși că avem șansa de a crea un produs care rezolvă provocările delicate, dar captivante ale relației dintre agenție și client. În cursul celor 7 ani în care am condus o agenție de soft am avut atât frustrarea, cât și satisfacția de observa și îmbunătăți aceste interacțiuni. Ne-am ajutat de aceste experiențe pentru a crea SuperOkay, un tool de colaborare smart, curat și eficient, care să faciliteze experiența de lucru a agențiilor, dar și pe cea a clienților”, explică Maria Constantinescu, co-fondatoare si CEO SuperOkay.

Compania ajută la rezolvarea unora dintre cele mai sensibile aspecte din viața agențiilor digitale – relația cu clientul, iar produsul este construit în jurul utilizatorilor, astfel încât să ofere o experiență smart, eficientă și intuitivă atât pentru agenții, cât și pentru clienții acestora.

Vassil Terziev, Managing Partner al Eleven Ventures, despre oportunitatea de investiție în SuperOkay: „Suntem încântați să îi primim pe Maria, Radu și restul echipei SuperOkay în familia Eleven. Este o plăcere pentru noi să lucrăm cu fondatori care colaborează impreună de mult timp, înțeleg domeniul și au ambiții mari. Întreaga noastră echipă așteaptă cu interes să susțină creșterea companiei SuperOkay. Este prima noastră investiție într-o echipă din România, în ultimii ani, și suntem încântați să susținem un nou val de fondatori care aspiră la construirea unor companii disruptive.”

SuperOkay creează aplicații destinate agențiilor digitale, studiourilor de software și freelancerilor, pentru a-i ajuta să își gestioneze mai bine vânzările, fluxurile de lucru și schimbările apărute în cadrul proiectelor, astfel încât acestea să își îmbunătățească procesele, să își crească profiturile și să ofere servicii în cât mai fin acord cu nevoile clienților.

Produsul, disponibil în varianta beta, este utilizat în momentul de față de peste 60 de agenții, iar echipa din spatele proiectului lucrează împreună cu aceștia pentru a înțelege, îmbunătăți și rafina procesul lor de colaborare cu clienții.

Viitorul colaborării cu clienții este, fără dubiu, digital, iar Covid-19 a ajutat la accelerarea acestui trend. O comunicare online clară și eficientă între agenție și client este din ce în ce mai esențială pentru ca aceste agenții să prospere.

Cine este SuperOkay

SuperOkay este o companie înființată în 2018 pe piața din UK, de către o echipă de de români cu experiență extinsă de lucru în crearea de produse digitale și în agențiilor Cu o amplă experiență în domeniu prin activitatea anterioara la agentia Perfect 10 Studio, echipa fondatoare a construit aplicații mobile cunoscute cum ar fi Marune și Uspaah.

Despre Eleven Ventures:

Eleven Ventures este liderul pieței de venture capital în zona de investiții în proiecte early-stage din Bulgaria și regiunea de Sud-Est a Europei, investind în startup-uri încă din 2012. Cu 150 de investiții realizate în peste 7 ani, echipa Eleven joacă un rol important în catalizarea ecosistemului local de startup-uri. Construit pe succesul primului fond, Eleven sprijină la momentul actual companii în early-stage cu cel de-al doilea fond, care este în întregime privat, concentrându-se pe investiții B2B în inovația tehnologică, cu tichete de până la 500.000 euro.

ROCA X – For dreams too big to be built alone

ROCA X este un proiect destinat afacerilor disruptive la început de drum: tinerii antreprenori cu idei revoluționare din zona de tehnologie, în stadiu de MVP sau prototip, cu viziunea de a avea un impact în societate și cu pasiunea pentru a transforma această dorință în realitate.