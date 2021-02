Fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, speră că administrația Joe Biden va avea o „politică deschisă”

Fondatorul Huawei Technologies, Ren Zhengfei, a declarat marți că ar fi „extrem de dificil” pentru Statele Unite să pună capăt sancțiunilor care i-au paralizat activitatea de telefonie, dar că speră că noua administrație americană va avea o „politică deschisă”.

Ren, care își făcea prima apariție în presă în martie anul trecut, a spus că speră că administrația președintelui SUA Joe Biden va ține cont de interesele comerciale ale SUA atunci când își va forma politica. El a spus că este „favorabil” performanței financiare a companiilor americane în furnizarea firmelor chineze.

Huawei a obținut o creștere pozitivă atât pentru veniturile din 2020, cât și pentru profitul net, a spus Ren, adăugând că, compania a continuat să vadă niveluri semnificative de încredere din partea clienților săi.

„Sperăm că noua administrație va găzdui o politică deschisă în beneficiul firmelor americane și, de asemenea, pentru dezvoltarea economică a SUA”, a declarat el reporterilor în marja unui proiect minier 5G pe care Huawei îl lansa în orașul Taiyuan din nordul Chinei.

El a adăugat că va primi un apel de la Biden.

Administrația fostului președinte american Donald Trump a adăugat Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din China, pe o listă neagră comercială din SUA în mai 2019, invocând preocupări de securitate națională. Huawei a negat în mod repetat că reprezintă un risc.

Aceasta a interzis în mod eficient firmelor din SUA să vândă tehnologia esențială a SUA către Huawei și, în august anul trecut, interdicția a fost extinsă către firmele străine cu afaceri din SUA, ajungând la furnizori principali precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), care a întrerupt efectiv accesul Huawei la aprovizionarea cu cipuri. .

Ren a spus că el crede că ar fi „extrem de dificil” ca Huawei să fie scos de pe lista entităților din SUA, dar a subliniat că vor continua să spere să cumpere „volume mari” de echipamente și materiale din SUA dacă administrația Biden o va permite.

Ren a spus că este încrezător în capacitatea Huawei de a supraviețui, chiar dacă afacerea sa de telefoane mobile rămâne sub presiune.

El a spus că impulsul companiei în tehnologia minieră, aeroporturile inteligente și alte zone ar compensa veniturile pierdute din activitatea sa de smartphone-uri într-un an. Afacerea de consum a Huawei a reprezentat 54,4% din veniturile companiei în 2019.

Statele Unite ar trebui să „ia în considerare viitorul” industriei sale de cipuri, în prezent fiind interzisă vânzarea către Huawei, a spus Ren, menționând că cota de piață a Intel a scăzut recent.

„Dacă numărul scade în continuare, indiferent dacă SUA își pot păstra în continuare industria cipurilor, există un mare semn de întrebare”, a spus el.

Ren a spus că, compania nu își va vinde firmele de dispozitive inteligente și că nu vor exista schimbări majore de conducere.

Luna trecută, Reuters a raportat că Huawei este în discuții în stadiu incipient pentru a-și vinde brandurile de smartphone-uri premium P și Mate și că a început să exploreze posibilitatea de a le vinde încă din septembrie. Huawei a negat că ar exista o vânzare.

Ren a spus că „nici măcar o companie” americană nu s-a apropiat de Huawei în legătură cu oferta sa din septembrie 2019 de a licența tehnologia 5G companiilor, dar că oferta a rămas deschisă.

Întrebat despre fiica sa Meng Wangzhou, care a fost arestată în Canada în decembrie 2018 pe baza unui mandat american și se confruntă cu Curtea Supremă din Columbia Britanică, Ren a declarat reporterilor că nu are cunoștință de nicio discuție între procurorii americani și echipa sa juridică.

Meng, în vârstă de 48 de ani, se confruntă cu acuzații de fraudă bancară pentru presupusa inducere în eroare a HSBC Holdings Plc în legătură cu relațiile de afaceri ale Huawei în Iran, care au făcut obiectul sancțiunilor SUA.

Meng a negat acuzațiile și Ren a spus marți că arestarea ei a fost „eveniment politic manipulat de SUA” și că are motive să creadă că pot câștiga cazul.