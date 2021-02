Analiză: investitorii sunt sceptici în ceea ce privește cheltuiala de 1,5 miliarde de dolari în bitcoin a Tesla

Investitorii producătorului auto de vehicule electrice Tesla Inc se întreabă dacă cheltuiala de 1,5 miliarde de dolari a lui Elon Musk în bitcoin va fi la fel de bună pentru companie, precum a fost pentru criptomonedă.

Dezvăluirea lui Tesla, luni, că a mutat aproape 8% din rezervele sale în bitcoin a trimis prețul criptomonedei la valori maxime istorice, în creștere cu peste 16% săptămâna aceasta, în timp ce acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 6%. Alții ar putea urma exemplul lui Tesla, iar directorul financiar al Twitter Inc a spus la CNBC că, compania a luat în considerare adăugarea de bitcoin la bilanțul său.

Acționarii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că investiția Tesla, care s-a alăturat recent indicelui de referință S&P 500, ar putea alimenta mai multe girații în acțiunile companiei.

„Va adăuga volatilitate stocului datorită expunerii la bitcoin”, a spus King Lip, strateg șef la Baker Avenue Wealth Management, a cărui firmă deține acțiuni Tesla din 2015. „Acest lucru este mai bun pentru bitcoin decât pentru Tesla”.

Gary Black, fost director executiv al Aegon Asset Management și acum un investitor privat care a fost optimist privind Tesla din 2019, a anunțat luni pe Twitter că și-a vândut acțiunile Tesla. El a citat absența unui obiectiv de livrare pentru 2021 și strategia de alocare a capitalului mai riscantă a companiei, printre alte motive.

Black, de asemenea, a scris pe Twitter: „TSLA a fost întotdeauna cu un risc mai mare, dar investiția de 1,5 miliarde USD în #Bitcoin îl face mai riscant”. El nu a răspuns unei cereri de comentarii.

Dificultatea de a evalua pe termen lung criptomoneda notoriu volatilă a fost, de asemenea, un motiv de îngrijorare pentru investitori.

„Elon Musk a expus Tesla la un risc imens de piață”, a scris Peter Garnry, șeful strategiei de capitaluri proprii de la Saxo Bank, referindu-se la o metodă contabilă menită să măsoare valoarea justă a conturilor – active și pasive – pentru a oferi o măsură a performanței financiare curente.

Tesla nu a răspuns unei cereri de comentarii.

Garnry a mai scris că investitorii cu poziții concentrate în Tesla, precum ARK Invest, sunt expuși riscului. Tesla este deținută de ARK Innovation Fund cu acțiuni de 8,75%.

Brett Winton, directorul de cercetare al ARK, a declarat că investiția Tesla în bitcoin a fost o „utilizare adecvată a numerarului” și nu a schimbat perspectivele companiei cu privire la producătorul auto.

„Suntem confortabili cu modul în care prognozăm pozițiile pe care le punem în fața clienților noștri”, a spus el.

În ceea ce privește veniturile fixe, investitorii au avut păreri mixte asupra impactului investiției bitcoin.

Tom Graff, șeful veniturilor fixe de la Brown Advisory, care deține valorile mobiliare susținute de active ale Tesla legate de afacerea de leasing auto a companiei, dar nu deține obligațiunile sale corporative, a declarat în timp ce bitcoinul poate fi ușor convertit în numerar, „nu știi ce un fel de valoare pe care ați obține-o sau cât de repede ați putea realiza această valoare. ”

„Dacă aș fi un deținător de obligațiuni negarantate, aș fi foarte nemulțumit de acest lucru”, a spus Graff.

Un alt investitor cu venit fix, care a solicitat anonimatul din cauza unei poziții în obligațiunile Tesla, a declarat că volatilitatea ar conta mai mult pentru deținătorii de capitaluri proprii, deoarece Tesla are bani suficienți pentru a-și plăti deținătorii de obligațiuni. Tesla a ridicat anul trecut numerar, parțial pentru a ușura presiunile viitoare ale datoriilor.

Musk, directorul executiv al Tesla, deține cea mai mare parte din acțiunile Tesla restante, conform datelor Refinitiv, urmată de Capital World Investors, The Vanguard Group Inc, Baillie Gifford & Co și BlackRock Institutional Trust Inc. Vanguard a refuzat să comenteze, în timp ce Capital World Investors iar BlackRock nu a răspuns la întrebări.

Partenerul lui Baillie Gifford, James Anderson, a declarat pentru The Times că este mulțumit de achiziție, dar firma sa va discuta despre stabilirea unor limite pentru cât de mult ar putea fi pus în activ. Baillie Gifford a refuzat să comenteze.

Totuși, investitorii din Tesla au fost recompensați pentru că au respectat unul dintre cele mai controversate acțiuni de pe Wall Street. În ultimele 12 luni, acțiunile au crescut cu 422%.

Într-adevăr, popularitatea personalității publice excesive a lui Musk poate însemna că mulți investitori de lungă durată sunt înclinați în cele din urmă să vadă această mișcare pozitivă.

„Urmăresc această companie de mult timp și … ei iau marile decizii corect”, a declarat Graham Tanaka, președinte și director de investiții al Tanaka Capital Management, care deține acțiuni Tesla.