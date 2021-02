Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre susține dezvoltarea infrastructurii de afaceri în România

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a acordat un împrumut în valoare de 50 milioane EUR către One United Tower S.A. pentru a facilita dezvoltarea infrastructurii de afaceri în România.

Scopul împrumutului acordat de BSTDB este de a finanța costurile de dezvoltare ale „One Tower”, o clădire de birouri care face parte din complexul cu adresabilitate mixtă One Floreasca City, dezvoltat recent pe terenul unei foste hale industriale din capitală. Costul total al proiectului este de 54 de milioane EUR. O parte din împrumut va fi utilizată pentru a refinanța costurile aferente dezvoltării proiectului până în prezent, suportate de acționari. Clădirea „One Tower”, care urmează să fie inaugurată în prima jumătate a acestui an, face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare urbană care implică și o componentă rezidențială și vizează obținerea certificării globale WELL pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor. De asemenea, proiectul urmează să primească certificarea verde LEED Platinum-4, cel mai exigent standard de mediu din lume pentru clădiri. Firma globală de avocatură Dentons a consiliat tranzacţia în calitate de consilier juridic extern.

„BSTDB este încântată să sprijine acest proiect ce reprezintă o investiție majoră în sectorul construcțiilor din România în mijlocul pandemiei, proiect care va dezvolta oferta de infrastructură de calitate pentru afaceri în București. Suntem în mod special bucuroși sa observăm că dezvoltatorul a fost premiat în mod repetat pentru sustenabilitatea proiectelor sale, lucru pe care încercăm să îl susținem și promovăm ca instituție de dezvoltare”, a declarat Dmitry Pankin, Președintele BSTDB.

„Ne bucurăm că prin această operațiune primim votul de încredere al unei importante instituții financiare internaționale, reprezentând o confirmare a eforturilor noastre de a dezvolta proiecte imobiliare durabile, la standarde internaționale pentru piața din România. Este o acțiune importantă și, în același timp, o premieră pentru grupul One, care a apelat până în prezent la alte soluții de finanțare. Capitalul va fi utilizat pentru a finaliza investiția și a refinanța costurile de construcție anterioare ale clădirii de birouri One Tower „, a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.