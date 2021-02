Nestle va vinde mărcile de apă din America de Nord pentru 4,3 miliarde de dolari, concentrându-se pe liniile premium

Nestle a declarat miercuri că va vinde Pure Life și alte mărci de apă nord-americane către două firme cu capital privat pentru 4,3 miliarde de dolari, întrucât gigantul alimentar își dublează ofertele premium, inclusiv Perrier.

Vânzarea, către One Rock Capital Partners și Metropoulos & Co, include mărci precum Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead și Splash, precum și serviciul de livrare a băuturilor din biroul SUA ReadyRefresh.

Perrier, S.Pellegrino și Acqua Panna, care au contribuit la recuperarea creșterii activității de apă din America de Nord a Nestle în al treilea trimestru, nu fac parte din acordul de vânzare, a spus compania.

„Această vânzare ne permite să creăm o afacere mai concentrată în jurul mărcilor noastre internaționale premium, a apelor minerale naturale locale și a produselor de hidratare sănătoasă de înaltă calitate”, a declarat directorul executiv Mark Schneider într-o declarație.

Nestle, cu sediul central în Vevey, Elveția, a declarat în iunie anul trecut că explorează o posibilă vânzare a unei părți din afacerea sa de apă din America de Nord. Reuters și-a raportat exclusiv discuțiile cu One Rock Capital la începutul acestei luni.

One Rock, cu sediul în New York, a declarat că Dean Metropoulos, fondatorul Metropoulos & Co, va deveni președintele și directorul executiv interimar al Nestle Waters America de Nord după încheierea acordului.

„Ca și companie privată, se așteaptă ca afacerea să aibă resurse și flexibilitate mai mare pentru a stimula creșterea continuă, pentru a-și consolida operațiunile existente”, a spus Kimberly Reed, partener al One Rock.

Divizia Nestle Waters America de Nord are aproximativ 7.000 de angajați în Statele Unite și peste 230 în Canada, potrivit One Rock.

One Rock gestionează aproximativ 3,2 miliarde de dolari de capital angajat în trei fonduri emblematice, a spus site-ul său web.