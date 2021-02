Producătorii de automobile și firmele de dispozitive medicale îi solicită lui Joe Biden subvenții pentru fabricile de cipuri din SUA

Peste doisprezece grupuri de afaceri reprezentând producătorii de automobile și producătorii de dispozitive medicale au trimis joi o scrisoare președintelui Joe Biden, solicitându-i să colaboreze cu parlamentarii americani pentru a oferi finanțare federală pentru construirea de noi fabrici de cipuri.

Grupurile, care includ Camera de Comerț din SUA, precum și asociații specifice industriei care reprezintă General Motors Co, Caterpillar Inc și Medtronic PLC, printre altele, au trimis scrisoarea, deoarece lipsa semiconductoarelor continuă să perturbe fabricile de automobile din SUA și amenință să scadă profiturile producătorilor auto cu miliarde de dolari.

Un grup de producători de cipuri a trimis săptămâna trecută o scrisoare similară. Congresul a autorizat programele anul trecut pentru a oferi subvenții pentru cercetarea cipurilor și construcția de fabrici, dar parlamentarii americani trebuie să ofere în continuare finanțare specifică pentru program.

„Pentru a fi competitivi și pentru a consolida rezistența lanțurilor critice de aprovizionare, credem că SUA trebuie să stimuleze construcția de noi și modernizate instalații de producție a semiconductoarelor și să investească în capabilități de cercetare”, au scris grupurile de afaceri joi în scrisoarea lor.

Majoritatea producției de cipuri, în special pentru cipurile de calcul avansate, are loc acum în Asia, unde principalii producători contractuali precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) și Samsung Electronics Co Ltd gestionează producția pentru sute de companii diferite. Atât TSMC, cât și Samsung planifică noi fabrici de cipuri din SUA în următorii câțiva ani, care ar putea beneficia de acest program dacă este finanțat.

Pe lângă finanțarea programelor existente, grupurile de afaceri au solicitat și un „credit fiscal pentru investiții” care ar putea contribui la costul instrumentelor de fabricație a semiconductoarelor, care pot costa miliarde de dolari pentru noile fabrici și, de obicei, depășesc cu mult costul clădirilor.

Producătorii americani precum Applied Materials Inc, Lam Research Corp și KLA-Tencor Corp domină industria, deși ASML Holding NV cu sediul în Olanda și Tokyo Electron Ltd din Japonia sunt, de asemenea, jucători majori în unele segmente.