Boeing recomandă companiilor aeriene să suspende activitatea câtorva modele 777, după incidentul din Denver

Boeing Co a declarat că a recomandat suspendarea utilizării avioanelor 777 cu același tip de motor care a aruncat resturi peste Denver în weekend, după ce autoritățile de reglementare americane au anunțat inspecții suplimentare și Japonia a suspendat utilizarea acestora, luând în considerare acțiuni ulterioare.

Mișcările care implică motoarele Pratt & Whitney PW4000 au avut loc după ce un United Airlines 777 a aterizat în siguranță în Denver, sâmbătă, la ora locală, după ce motorul său drept a cedat.

United a declarat a doua zi că își va scoate voluntar și temporar cele 24 de avioane active, cu câteva ore înainte de anunțul Boeing.

Boeing a spus că 69 dintre avioane erau în serviciu și 59 erau depozitate, într-un moment în care companiile aeriene au aterizat avioane din cauza unei scufundări a cererii asociate pandemiei COVID-19.

Producătorul a recomandat companiilor aeriene să suspende operațiunile până când autoritățile de reglementare americane vor identifica protocolul de inspecție adecvat.

777-200 și 777-300 afectate sunt mai vechi și mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil decât modelele mai noi, iar majoritatea operatorilor le elimină treptat din flote.

Imaginile postate de polițiști în Broomfield, Colorado au arătat resturi de avioane semnificative la sol, inclusiv o carcasă a motorului de la avionul de 26 de ani, împrăștiat în afara unei case.

Consiliul Național pentru Siguranță în Transporturi (NTSB) a declarat că examinarea inițială a avionului a indicat că majoritatea pagubelor au fost limitate la motor.

Se spunea că admisia și carcasa sunt separate de motor și că două palete ale ventilatorului au fost fracturate, în timp ce restul paletelor ventilatorului prezintă daune.

Ministerul japonez al transporturilor a ordonat Japan Airlines Co Ltd (JAL) și ANA Holdings Inc să suspende utilizarea 777 cu motoare PW4000, în timp ce a luat în considerare dacă să ia măsuri suplimentare.

Ministerul a declarat că, pe 4 decembrie 2020, un zbor JAL de la Aeroportul Naha către Tokyo s-a întors la Naha din cauza unei defecțiuni la motorul din stânga.

Consiliul de siguranță pentru transportul din Japonia a declarat, pe 28 decembrie, că a constatat că două dintre paletele ventilatorului motorului stâng au fost deteriorate, una din cauza unei fracturi din cauza vechimii. Ancheta este în curs.

United este singurul operator american al avioanelor, potrivit Administrației Aviației Federale (FAA). Celelalte companii aeriene care le utilizează se află în Japonia și Coreea de Sud, a declarat agenția SUA.

„Am analizat toate datele de siguranță disponibile”, a declarat FAA într-un comunicat. „Pe baza informațiilor inițiale, am ajuns la concluzia că intervalul de inspecție ar trebui să fie mărit pentru paletele goale ale ventilatorului, care sunt unice pentru acest model de motor, utilizate exclusiv pe avioanele Boeing 777.”

Japonia a declarat că ANA a operat 19 de acest tip și JAL a operat 13 dintre acestea, deși companiile aeriene au spus că utilizarea lor a fost redusă în timpul pandemiei. JAL a declarat că flota sa trebuia să se retragă până în martie 2022.

Pratt & Whitney, deținută de Raytheon Technologies Corp, a declarat că se coordonează cu operatorii și autoritățile de reglementare pentru a susține un interval de inspecție revizuit pentru motoare.

Din cauza incidentului din 2018, Pratt & Whitney a revizuit înregistrările de inspecție pentru toate paletele ventilatorului PW4000 inspectate anterior, a spus NTSB. FAA, în martie 2019, a emis o directivă care impune inspecții inițiale și recurente ale palelor ventilatorului pe motoarele PW4000.