Help Autism lansează Help Home – primul program personalizat din România dedicat exclusiv adolescenților cu autism

În cei 11 ani de existență, asociația Help Autism a crescut odată cu cei de care are grijă. Copiii cu autism din România devin adolescenți și au nevoie de o terapie specifică pentru a se adapta nevoilor vârstei și pentru a putea trece în noua etapă din viața lor. Fără acest program, tinerii vor rămâne pe viață dependenți tot timpul de ajutorul cuiva, pentru cele mai mărunte acțiuni din viața de zi cu zi.

1 din 54 de copii este afectat de autism*. În România, se estimează că trăiesc peste 30 000 de persoane cu tulburare de spectru autist (TSA), deși doar jumătate sunt în evidența statului dintre care 13 905 sunt copii**, autismul fiind considerată cea mai răspândită tulburare a copilăriei.

În prezent, fără existența unui program dedicat, un adolescent cu autism de 12-14 ani nu poate merge singur la toaletă, nu poate face duș, nu poate sta singur acasă, nu poate să-și facă un sandviș, nu poate să se dezbrace/îmbrace singur, nu poate încuia ușa, nu-și dă seama de pericol, nu poate traversa strada și în definitiv nu-și poate trăi viața de unul singur. Aceasta este realitatea majorității tinerilor cu TSA.

De aceea, Help Autism a lansat la început de an programul pilot Help Home – un program de viață independentă dedicat adolescenților cu autism, primul de acest fel din România. Într-un spațiu organizat ca o locuință, tinerii vor învăța zi de zi, pe parcursul mai multor luni, cum să se descurce singuri acasă și în jurul casei, la cumpărături sau pentru o scurtă plimbare în parc.

Programul de terapie din cadrul Help Home îi va învăța cum să facă toate aceste lucruri, prin repetiție îndelungată, până devin deprinderi. În același timp, în casa Help Home, adolescenții vor putea interacționa unii cu alții, sub îndrumarea terapeuților, dezvoltându-și aptitudinile de socializare. Help Home oferă soluția personalizată pentru ritmul de învățare al fiecărui tânăr.

Pentru a face posibilă existența Help Home pe termen lung și pentru a extinde soluția și în alte locații, Help Autism lansează campania de strângere de fonduri #PotSingur, care subliniază scopul final al programului – acela de a-i ajuta pe adolescenții cu autism să poată spune #PotSingur la toate acele lucruri mărunte, dar esențiale, pe care ei nu le pot face încă.

Donațiile sunt posibile pe www.helpautism.ro/ce-facem/helphome sau trimițând HELP prin SMS la 8844, pentru a dona 2 Euro lunar. Companiile se pot implica direcționând 20% din impozit alăturându-se partenerilor care au făcut posibilă deschiderea ușii primului Help Home.

Filtrul de instagram PotSingur poate fi folosit de cei care își doresc să-și aducă aminte de perioada adolescenței, încurajând donațiile pentru cei care încă nu-și pot trăi adolescența singuri. Doar cu ajutorul celor generoși, ei vor putea spune într-o zi #PotSingur.