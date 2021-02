Ce să alegi pentru sănătatea patrupedului tău: hrană umedă sau hrană uscată pentru câini?

Varietatea de mâncare pentru câini poate fi uneori copleșitoare, în special pentru proprietarii care nu au experiența. Când vine vorba de sănătate și nutriție, cu siguranță dorești ce este mai bun pentru câinele tău, așa că există câțiva factori pe care trebuie să-i iei în ecuație, cum ar fi costul, comoditatea și preferințele proprii ale câinelui. Dacă nu ești sigur cu ce să îți hrănești câinele , medicul veterinar va fi cu siguranță întotdeauna fericit să îți ofere câteva sfaturi. Este important să consulți un medic veterinar dacă cățelul tău este foarte mic sau în vârstă. Iată un ghid rapid și ușor despre ce trebuie să ai în vedere atunci când alegi hrana pentru câinele tău.

Tot ce trebuie să știi despre mâncare

Ai mai multe opțiuni atunci când vine vorba de hrănirea câinilor. În principiu, vorbim despre hrană umedă sau hrana uscata caini și derivate ale lor. Majoritatea proprietarilor aleg doar una dintre acestea, dar există mulți alții care preferă să combine două sau chiar mai multe. Orice dietă pe care o alegi pentru câinele tău trebuie să conțină ingrediente de înaltă calitate și să fie bine echilibrată. Cerealele și glutenul pot provoca alergii unor câini, dar dacă câinele nu este alergic, nu le evita.

Eticheta trebuie să indice dacă mâncarea este „completă” sau „echilibrată”, ceea ce înseamnă că oferă tot ce are nevoie câinele tău. Unele alimente sunt recomandate că fiind cel mai bun aliment pentru cățeluși sau cel mai bun aliment pentru câini seniori, cu nevoi nutriționale opuse.

Mâncare umedă vs mâncare uscată?

Hrană uscată – După cum sugerează deja numele, este un aliment lipsit apă și din acest motiv este ușor de păstrat.

Conserve – Este hrană umedă și conține până la 75% apă.

Semi-umedă – Disponibil în general în pungi, acest aliment are adesea diferite forme. Nu sunt alimente echilibrate, motiv pentru care ar trebui să oferi acest aliment doar ca delicatesă sau gustare și nu că fel principal.

Mâncare de casă – Unii proprietari preferă să pregătească mâncarea pentru câini de la zero. Este o soluție care consumă mult timp, dar asta înseamnă că măcar știi sigur ce mănâncă patrupedul tău. Desigur, trebuie să cunoști suficient despre nutriția câinilor pentru a te asigura că obții toți nutrienții de care are nevoie.

Mâncare crudă – Unii proprietari consideră că cea mai naturală dietă constă exclusiv din carne crudă și oase care oferă câinelui fosfor și calciu. Câinii sunt capabili să digere carnea crudă, dar trebuie să știi că există atât beneficii, cât și riscuri, așa că discuta cu medicul veterinar înainte.

Tot ce trebuie să știi despre hrană uscată

Introdusă cu mai bine de un secol în urmă, hrana uscată a fost prima mâncare pentru câini disponibilă în magazine. Ani de zile, aceasta a fost mâncarea cu care au reușit să supraviețuiască, având în vedere lipsa altor opțiuni, în afară de carne crudă și oase. Un aliment uscat bun conține 18% până la 32% proteine și 8-22% grăsimi. Nu există nicio îndoială că mâncarea uscată este cea mai economică și mai convenabilă opțiune pentru hrănirea câinelui.

Deoarece este uscată, poate fi lăsată câteva ore în castron și mâncată pe tot parcursul zilei, când și cum dorește câinele. Este ușor de depozitat și este un mod convenabil de a hrăni câinele. Tipurile de hrană uscată sunt disponibile în diferite forme și dimensiuni, astfel încât să poți experimenta pentru a găsi formula preferată de câinele tău.

Tot ce trebuie să știi despre hrana umedă

Hrana umedă este mult mai scumpă și nu este atât de ușor de depozitat. Odată ce cutia este deschisă, alimentele se pot deteriora rapid dacă nu sunt închise corect și depozitate în frigider. Nu poți lăsă jumătate de mâncare în castron nici în casă, nici în grădină, deoarece va atrage viermi, insecte și poate fi contaminată cu bacterii care dăunează câinelui. Mulți câini fac mizerie atunci când mănâncă hrană umedă și s-ar putea să te saturi să faci mereu curat.

Pe de altă parte însă, va oferi hidratare, precum și toți nutrienții de care câinele are nevoie. Această hrană este utilă în special pentru toți acei câini care nu beau multă apă. Hrana umedă este întotdeauna bine echilibrată când vine vorba de nutrienți și conține de obicei proteine de înaltă calitate sub formă de carne slabă. Adesea, acest aliment are un conținut mai mare de proteine și grăsimi și conține mai puțini carbohidrați decât cel uscat, fără a lua în considerare faptul că conține și mai puține arome și culori artificiale. Nu necesită efortul de a fi mestecată și, prin urmare, este un aliment excelent pentru toți acei câini ce au probleme cu maxilarul și dinții.

Cea mai bună mâncare pentru cățeluși

Persoana care poate recomanda cea mai bună mâncare pentru puiul tău este medicul veterinar. De fapt, va lua în calcul vârsta, rasă și toate afecțiunile medicale dacă acestea sunt prezente. Puii cresc foarte repede și au nevoie de un echilibru adecvat de nutrienți pentru dinți și oase puternice. De asemenea, au nevoie de multă energie, deoarece sunt mereu ocupați să exploreze și să se joace. Un produs special formulat pentru dezvoltarea puilor este esențial și nu ar trebui să le oferi hrană pentru câini adulți.

În general, acești câini se înțeleg bine cu mâncarea umedă și uscată. Cei mai mulți pui încep să manifeste interes pentru boabe uscate în jurul vârstei de patru săptămâni când încearcă pentru prima dată ceea ce este în vasul mamei lor. Acesta este un moment bun pentru a începe să introduci alimente solide în dietă lor, dar amintește-ți că sunt prea mici pentru a face față doar unei diete de acest tip. Din acest motiv, ia o cantitate mică de alimente și amestecă-le bine cu apă până când obții o consistență care amintește de terci. Puii au nevoie de trei mese pe zi, care pot fi reduse începând cu vârsta de șase luni.

Așadar, de fiecare dată consulta medicul veterinar pentru a alege dieta corectă pentru câinele tău, fie că vorbim de un pui, fie de un adult!