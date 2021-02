Huawei din China își propune o schimbare de strategie: va începe să producă vehicule electrice

Huawei din China intenționează să producă vehicule electrice sub propria marcă și ar putea lansa unele modele anul acesta, au declarat patru surse, în calitate de cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din lume, bătut de sancțiunile SUA, explorează o schimbare strategică.

Huawei Technologies Co Ltd este în discuții cu Changan Automobile deținută de stat și alți producători de automobile pentru a-și folosi uzinele auto pentru a-și face vehiculele electrice (EV), potrivit a două dintre persoanele familiare cu această chestiune.

Huawei este, de asemenea, în discuții cu BluePark New Energy Technology, susținută de Beijing, pentru a-și fabrica vehiculele electrice, a declarat unul dintre cei doi și o persoană separată, cu cunoștințe directe despre acest subiect.

Planul anunță o schimbare potențial majoră de direcție pentru Huawei după aproape doi ani de sancțiuni americane care i-au redus accesul la lanțurile de aprovizionare cheie, obligându-l să vândă o parte din afacerea sa de smartphone-uri pentru a menține marca în viață.

Huawei a fost plasat pe o listă neagră comercială de către administrația Trump din motive de securitate națională. Mulți directori din industrie văd puține șanse ca blocarea vânzării de miliarde de dolari de tehnologie și cipuri din SUA către compania chineză, care a negat acțiunile greșite, să fie anulată de succesorul său.

Un purtător de cuvânt al Huawei a respins planurile companiei de a proiecta vehicule electrice sau de a produce vehicule marca Huawei.

„Huawei nu este producător de mașini. Cu toate acestea, prin intermediul TIC (tehnologia informației și comunicațiilor), ne propunem să fim un furnizor digital de componente orientat spre mașină și nou adăugat, permițând producătorilor de mașini (producătorii de echipamente originale) să construiască vehicule mai bune. ”

Huawei a început proiectarea internă a vehiculelor electrice și abordarea furnizorilor acasă, cu scopul de a lansa oficial proiectul încă din acest an, au spus trei dintre surse.

Richard Yu, șeful grupului de afaceri pentru consumatori Huawei, care a condus compania să devină unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume, își va concentra atenția asupra vehiculelor electrice, a spus o sursă. Vehiculele electrice vor viza un segment de piață de masă, a spus o altă sursă.

Toate sursele au refuzat să fie denumite, deoarece discuțiile sunt private.

Changan din Chongqing, care produce mașini cu Ford Motor Co, a refuzat să comenteze. BAIC BluePark nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii.

Acțiunile principalei companii listate de Changan, Chongqing Changan Automobile, au crescut cu 8% după ce Reuters a raportat discuțiile. Acțiunile BluePark au crescut cu limita zilnică maximă de 10%.

Firmele chineze de tehnologie și-au intensificat accentul pe vehiculele electrice pe cea mai mare piață mondială pentru astfel de vehicule, deoarece Beijingul promovează puternic vehiculele mai ecologice ca mijloc de reducere a poluării cronice a aerului.

Vânzările de vehicule noi cu energie (NEV), inclusiv vehiculele electrice cu baterie pură, precum și vehiculele hibride plug-in și cu celule de combustibil cu hidrogen, sunt de așteptat să reprezinte 20% din vânzările anuale totale de automobile din China până în 2025.

Previziunile industriei ridică vânzările NEV ale Chinei la 1,8 milioane de unități în acest an, în creștere față de aproximativ 1,3 milioane în 2020.

Planurile ambițioase ale Huawei de a-și face propriile mașini îl vor face să se alăture unei serii de companii asiatice de tehnologie care au făcut anunțuri similare în ultimele luni, inclusiv Baidu Inc și Foxconn.

„Noile și complicatele restricții din SUA asupra semiconductoarelor către Huawei au încetinit îcompania”, a declarat Dan Wang, analist tehnologic la firma de cercetare Gavekal Dragonomics.

„Așadar, este logic că, compania pivotează către industrii mai puțin consumatoare de cipuri pentru a menține operațiunile.”

În Statele Unite, Amazon.com Inc și Alphabet Inc dezvoltă, de asemenea, tehnologii legate de auto sau investesc în startup-uri de mașini inteligente.

Huawei dezvoltă o serie de tehnologii pentru vehicule electrice de ani de zile, inclusiv sisteme software pentru mașini, senzori pentru automobile și hardware de comunicații 5G.

Compania a format, de asemenea, parteneriate cu producători auto precum Daimler AG, General Motors Co și SAIC Motor pentru a dezvolta împreună tehnologii inteligente auto.

A accelerat angajarea de ingineri pentru tehnologii auto-asociate din 2018.

Huawei a primit în această săptămână cel puțin patru brevete legate de vehicule electrice, inclusiv metode de încărcare între vehicule electrice și de verificare a stării de funcționare a bateriei, conform înregistrărilor oficiale de brevete chinezești.

Impulsul Huawei pe piața EV este în prezent separat de o companie comună de vehicule inteligente pe care a cofondat-o împreună cu Changan și producătorul de baterii EV CATL în noiembrie, au spus două dintre surse.