China extinde avantajul SUA în depunerea de brevete la nivel mondial, spune ONU

China a fost cea mai mare sursă de cereri de brevete internaționale din lume în 2020 pentru al doilea an consecutiv și și-a extins avantajul asupra depozitului nr. 2 în Statele Unite, a declarat marți agenția de brevete a ONU.

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), care supraveghează un sistem în care țările pot împărtăși recunoașterea brevetelor, a declarat că China a depus 68.720 de cereri anul trecut, în timp ce Statele Unite au depus 59.230.

Rata de creștere a fost mai mare pentru China, cu o creștere de 16,1% de la an la an comparativ cu 3% pentru Statele Unite, a adăugat aceasta. China a bătut pentru prima dată Statele Unite din primul loc în 2019.

Daren Tang, directorul general al OMPI, a declarat că, creșterea depunerilor în chineză face parte dintr-o tendință pe termen mai lung pentru cererile mai mari din Asia, în general, Coreea de Sud, Singapore și Malaezia prezentând mai multe cereri anul trecut.

„Nu este ca și cum înregistrările din părțile tradiționale ale lumii, precum SUA sau Europa, ar fi scăzut, doar că rata, accelerația, a devenit mult mai puternică în Asia”, a spus el jurnaliștilor.

Regiunea a reprezentat mai mult de jumătate din toate documentele depuse prin intermediul sistemului OMPI cunoscut sub numele de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor față de puțin peste o treime în urmă cu zece ani.

Spre deosebire de criza financiară din 2008, când depunerile au scăzut brusc, depunerile totale prin sistemul OMPI au crescut în total cu 4% în 2020, până la un nou record, în ciuda încetinirii induse de COVID-19, a spus acesta.

„Tendința este că inovația rămâne rezistentă și sensul este că lumea are nevoie de mai multă inovație … în timpul unei crize”, a spus Tang.

Cel mai mare filer din acest sistem anul trecut a fost Huawei Technologies Co Ltd din China pentru al patrulea an consecutiv, iar al doilea a fost Samsung Electronics Co Ltd din Coreea de Sud, a spus WIPO.

Tangul din Singapore și-a început mandatul în octombrie și a primit un sprijin puternic din partea țărilor occidentale, inclusiv a Statelor Unite, într-o cursă extrem de politizată împotriva unui candidat chinez la funcția de top anul trecut.