Mizând pe eliminarea mașinilor pe benzină, Volvo va deveni electric până în 2030

Întreaga gamă de mașini Volvo va fi complet electrică până în 2030, a declarat marți compania deținută de China, care se alătură unui număr tot mai mare de producători auto care intenționează să scoată treptat motoarele cu combustibil fosil până la sfârșitul acestui deceniu.

„Sunt absolut convins că nu vor exista clienți care doresc cu adevărat să rămână cu un motor pe benzină”, a declarat reporterilor Håkan Samuelsson, director executiv al Volvo, la întrebarea despre cererea viitoare de vehicule electrice. „Suntem convinși că o mașină electrică este mai atractivă pentru clienți.”

Producătorul suedez a declarat că 50% din vânzările sale globale ar trebui să fie mașini complet electrice până în 2025 și cealaltă jumătate de modele hibride.

Deținută de Zhejiang Geely Holding Group din Hangzhou, Volvo va lansa o nouă familie de mașini electrice în următorii câțiva ani, toate acestea fiind vândute numai online. Volvo va prezenta cel de-al doilea model complet electric, C40, marți mai târziu.

Samuelsson a declarat că Volvo va include upgrade-uri wireless și remedieri pentru noile sale modele electrice – o abordare inițiată de producătorul de mașini electrice Tesla Inc.

Producătorii de autovehicule concurează pentru a trece la modelele cu emisii zero, întrucât se confruntă cu obiective de emisii de CO2 în Europa și China, plus interdicții care apar în unele țări asupra vehiculelor cu combustibil fosil.

Luna trecută, Ford Motor Co a declarat că gama sa din Europa va fi complet electrică până în 2030, în timp ce unitatea Tata Motors, Jaguar Land Rover, a declarat că marca Jaguar de lux va fi complet electrică până în 2025, iar producătorul auto va lansa modele electrice ale întregii sale linii 2030.

Și în noiembrie anul trecut, producătorul de automobile de lux Bentley, deținut de Volkswagen din Germania, a spus că modelele sale vor fi toate electrice până în 2030.

Electrificarea este costisitoare pentru producătorii de automobile și întrucât vehiculele electrice au mai puține piese în mișcare, se așteaptă să se reducă gradul de utilizare a autovehiculelor.

Samuelsson, CEO-ul Volvo, a declarat că electrificarea la nivel de industrie va afecta în principal fabricile de motoare și furnizorii de autovehicule, oferind de la filtre de ulei la injectoare de combustibil și bujii.

„Bineînțeles că sunt multe locuri de muncă”, a spus el. „Dar, în general, nu cred că va exista o mare diferență.”

Volvo a spus că va „reduce radical” complexitatea gamei sale de modele și va oferi clienților prețuri transparente.

Până în prezent, Volvo nu a fost afectat de lipsa globală de cipuri semiconductoare alimentată de pandemie, care a acoperit un număr tot mai mare de fabrici de asamblare, despre care Samuelsson a spus că se datorează comunicării constante cu furnizorii.

„Până acum, ciocănim cu lemnul, nu a trebuit să oprim nicio linie de asamblare”, a spus el. „Dar s-ar putea întâmpla în orice zi”.