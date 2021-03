REHAU România are un nou Country Manager, Alexandru Oprea

REHAU, producător german de soluții pentru fereste, instalații, mobilă și automotive, are de la începutul acestui an un nou Country Manager în România, Alexandru Oprea, cu o experiență de 17 ani în companie.

Alexandru Oprea preia poziția de Country Manager de la Alessandro Hillebrand, sub conducerea căruia REHAU România s-a bucurat de rezultate notabile în toate diviziile. Alessandro Hillebrand va fi responsabil cu noi proiecte în Europa de Sud, pe lângă sarcinile sale de Country Manager Italia.

Alexandru Oprea și-a început parcursul profesional la REHAU România în anul 2004, la scurt timp după terminarea studiilor la Universitatea Tehnică de Construcții București. In 2010 a preluat pozitia de Director de vânzări București și Bacău pentru divizia Instalații a REHAU România și a avansat rapid la poziția de Director național de vânzări a întregii divizii în 2011, iar în anul 2015 a preluat responsabilitățile diviziei Instalații și pentru REHAU Bulgaria. Din 2018 este membru în Board-ul Administrativ al REHAU România. În ultimul an, Alexandru Oprea a ocupat funcția de Deputy Country Manager.

„Evoluția REHAU în România în cei aproape 26 de ani de existență pe piața autohtonă este o dovadă a dedicării de care echipa REHAU dă dovadă constant și mă bucur că am avut șansa să intru în această familie și să-i rămân alaturi. REHAU România pregătește noi proiecte și vizează extinderea business-ului pe plan local și regional”, a declarat Alexandru Oprea, Country Manager REHAU România.

Pe lângă expertiza sa în zona de vânzări, management și administrație, Alexandru Oprea s-a remarcat și prin deschiderea sa către proiecte digitale. În 2016, el a lansat în cadrul diviziei Instalații o platformă de loializare B2B care în scurt timp a devenit o platformă completă de servicii B2B în România, dar și în alte țări în care este prezent REHAU.

În paralel, Alexandru Oprea a preluat începând cu 1 martie 2021 poziția de Head of Sales and Marketing Sud Estul Europei (SEE) în cadrul diviziei Instalații. Astfel, pe lângă România și Bulgaria, el coordonează următoarele piețe în cadrul diviziei: Croația, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Albania, Kosovo, Moldova, Grecia, Turcia și Orientul Mijlociu.

Cu o istorie de 25 de ani pe plan local, REHAU România a raportat o cifră de afaceri de 44 de milioane euro în 2019 și are 86 de angajați la nivel național.