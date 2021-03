Un start-up de IT, înființat de românul Ilie Ghiciuc și un co-fondator din Germania, a atras o finanțare de un milion de euro

Start-up-ul fintech Etvas, localizat în Hamburg, care oferă servicii personalizate clienților băncilor și companiilor de asigurări prin intermediul unui marketplace, anunță atragerea unei finanțări de un milion de euro. Platforma Etvas se bazează pe tehnologia AI și este deja utilizată de una dintre cele mai mari bănci din Germania.

Etvas, platforma software as service de tip B2B2C, a fost înființat în anul 2019 de antreprenorul român Ilie Ghiciuc și co-fondatorul Sören Timm, expert în servicii financiare din Germania. Platforma funcționează sub forma unui marketplace, care pune în legătură, pe de o parte, parteneri din industria financiară – bănci și companii de asigurări cu furnizorii de servicii cu valoare adăugată. Etvas ajută astfel companiile să ofere clienților finali servicii personalizate, apropiate de nevoile lor curente, printr-o experiență digitală unică. Serviciile sunt sugerate consumatorilor pe baza unor criterii de înaltă relevanță – inclusiv instoricul lor financiar, prin intermediul algoritmilor machine learning.

„Conceptul de servicii cu valoare adăugată vine să completeze nevoia tot mai mare a companiilor de a-și fideliza clienții și de a monetiza mai bine relația cu aceștia. Într-o piață tot mai competitivă, oferirea de extra-beneficii, într-un mod relevant, care are în spate tehnologia AI, devine elementul diferențiator”, explică Ilie Ghiciuc, co-fondator Etvas.

În prezent, platforma Etvas este dezvoltată cu ajutorul unor specialiști IT români, urmând ca, în perioada următoare, echipa de developeri să crească. De altfel, compania este în plin proces de recrutare. Capitalul atras prin această finanțare va fi utilizat pentru dezvoltarea produsului și pentru a integra noi parteneri. „Viziunea noastră este de a construi un marketplace global de non-financial value added services pentru bănci și companii de asigurări”, a adăugat Ilie Ghiciuc.

Proiectul ETVAS reprezintă o confirmare a viziunii antreprenorului român legată de importanța tranziției de la outsourcing la crearea de proprietate intelectuală pe piața de IT locală. De altfel, Thinslices (companie din Iași, înființată de Ilie Ghiciuc) și-a anunțat recent planul de a cataliza și inspira comunitatea de start-up-uri pentru a investi în crearea de produse tehnologice proprii.

Un concept inovator

Noutatea cu care vine Etvas este că toate serviciile sunt concentrate într-o singură platformă, printr-o soluție white-label sau integrată prin API ori SDK. Acest lucru permite customizarea rapidă și la costuri reduse a aplicațiilor sau site-urilor web ale băncilor sau companiilor de asigurări. Practic, partenerii de business selectează serviciile aflate pe marketplace și le adaugă în propriile aplicații, în funcție de nevoile clienților. Extra-beneficiile sunt deja negociate și organizate în ecosisteme. Acestea pot fi accesate la tarife fixe, lunare sau anuale. Odată implementată soluția, activarea unui extra-serviciu pentru clienții finali devine o operațiune de câteva minute.

Un prim ecosistem de servicii creat pe platforma Etvas este cel de securitate, ca răspuns al nevoii tot mai mari a consumatorilor pentru siguranța online și offline. Numărul și categoriile de servicii vor crește în perioada următoare pe marketplace. În curând vor fi disponibile ecosisteme precum turism sau online shopping.

Cine sunt investitorii

Printre investitori se numără două dintre cele mai importante fonduri de tip venture capital din Europa — High-Tech Gründerfonds și Main Incubator — fondul Plug and Play, din Silicon Valley și Sparkasse Bremen, care în ultima vreme și-a crescut interesul pentru investițiile în zona digital. De asemenea, Etvas a fost susținut printr-o investiție „pre-seed” și de către Next Commerce Accelerator, care are în spate investitori precum Edeka, Haspa, Tchibo și Beiersdorf.

High-Tech Gründerfonds (HTGF) investește în soluții tehnologice inovative și noi modele de business. Cu un fond în valoare de 895,5 milioane de euro, provenind de la 35 de investitori, HTGF are deja în portofoliu 595 de companii.

Main Incubator, parte a grupului Commerzbank, se poziționează ca investitor de tip venture capital în sectorul serviciilor financiare. Sunt susținute în mod special start-up-uri din aria FinTech, PropTech, IT Data Security, Analytics, Enterprise Aplications etc.

Plug and Play Ventures investește anual în aproximativ 200 de start-up-uri din 36 de locații și numai în anul 2020 a anunțat patru noi investiții de tip unicorn în portofoliu. Dincolo de divizia de investiții, Plug and Play deține o puternică rețea de parteneri cu peste 450 de companii din zona fintech, insurtech sau retailtech, extrem de relevante pentru Etvas.

Sparkasse Bremen are în prezent o strategie consistentă în direcția digitală, cu focus pe clienți și nevoile lor. Prin urmare, furnizorul de servicii financiare este mereu în căutarea de soluții digitale inovatoare, care să ofere valoare adăugată clienților săi.

Cine sunt cei doi co-fondatori

Etvas, al cărui nume provine de la „etcetera value added service”, a fost înființat în anul 2019 de doi co-fondatori.

Ilie Ghiciuc are o experiență de 17 ani în calitate de CTO și antreprenor IT. În anul 2010, a fondat compania de software development Thinslices. Firma creează produse digitale complexe, platforme web şi aplicaţii mobile pentru startup-uri şi grupuri de inovaţie. Cu echipa sa de 100 de angajați, a implementat de la înființare și până în prezent peste 150 de proiecte IT.

Sören Timm are 20 de ani de experiență în servicii financiare în Germania. Cel mai recent, Sören Timm a lucrat pentru grupul britanic CPP, unde a condus, din 2007, operațiunile din Germania și Austria în calitate de Managing Director. CPP dezvoltă servicii pentru sectorul financiar și de asigurări.