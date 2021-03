Ultimele zile de înscriere la Finance Recruitment Day. Companiile participante oferă joburi în cadrul evenimentului

Pe 17 martie se va desfășura exclusiv în mediul online Finance Recruitment Day – singurul și cel mai mare eveniment din România dedicat în totalitate tinerilor la început de carieră, ce abordează domeniul finanțelor și toate domeniile asociate acestuia. Studenții și proaspăt absolvenții interesați să participe la eveniment și care încă nu s-au înscris, mai au la dispoziție câteva zile să aplice.

Până pe data de 12 martie, tinerii care își doresc să adauge un plus de valoare viitoarei lor cariere în domeniul financiar, se pot înscrie gratuit la Finance Recruitment Day, accesând secțiunea dedicată evenimentului, pe portalul de carieră Hipo.ro.

Desfășurat sub tema “Matching Finance areas with your abilities”, participanții vor avea posibilitatea să descopere alături de reprezentanți de top ai companiilor prezente care sunt competențele din domeniul financiar căutate de angajatori, cum să îmbine cel mai bine abilitățile lor cu domeniul care li se potrivește și să descopere care dintre domeniile conexe celui economic li se potrivește cel mai bine: contabilitate, audit, finanțe, taxe, bănci sau chiar juridic.

Companiile prezente la eveniment, pregătite să interacționeze cu cei înscriși la această ediție sunt: Allianz Technology, EY Romania, KPMG, Schlumberger, ACCA, Societe Generale Global Solution Centre, British American Tobacco, Deloitte Romania, Exelia și PwC.

Tinerii care doresc să se facă remarcați și să obțină un job sau program de internship chiar în cadrul evenimentului au ocazia să susțină Digital Speed Interviews, în urma cărora pot obține oportunitatea de carieră mult dorită, în cadrul companiei pentru care ar dori să lucreze, precum: Allianz Technology, EY Romania, KPMG, Schlumberger, Deloitte Romania, Societe Generale Global Solution Centre sau PwC.

Ce cuprinde agenda Finance Recruitment Day:

Pe lângă oportunitatea de a obține un job sau un program de internship în cadrul evenimentului, participanții vor dispune de o agenda complexă care cuprinde: Keynote-uri susținute de speakeri de top precum:

„How to give the right Finance flavour to your CV” susținut de Cosmin Nitu, Senior Manager in Audit la EY România;

„Practical and critical thinking around AI in Finance” susținut de Tudor Grecu, Audit Partner la KPMG;

“Job skills required in audit and taxes” susținut de Aloma Odogwu, SSO Recruitment Manager, Schlumberger;

“What do employers look for when hiring” susținut de Alina Gherdan, Team Coordinator Recruitment, Allianz Technology;

„Add value to your Accounting career” susținut de Andreia Stanciu, Head of ACCA – South-Eastern Europe;

„A transition for a job in Accounting – challenges & key takeaway” susținut de Vincent Orcin, Head of Finance Shared Service Center SG GSC;

De asemenea, tinerii vor lua parte la masterclass-uri special concepute pentru a le oferi cele mai noi informații și resurse de învățare, susținute de companii de top precum:

Masterclass – Allianz Technology – Desirable skills in Finance that will improve your career

Masterclass – KPMG – Tax reimagined with the help of Technology

Masterclass – EY Romania – How to successfully manage your time

Nu în ultimul rând, participanții vor avea avea parte de Networking și jocuri interactive precum Challenger Toolbox la care tinerii pot participa pe tot parcursul zilei.

Pentru a dispune de toate detaliile despre eveniment tinerii interesați pot accesa pagina Finance Recruitment Day până pe data de 12 martie – care este și ultima zi de înscriere.