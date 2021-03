MedLife anunță prima achiziție din 2021, Medica Sibiu: “Prin această achiziție ne consolidăm cea mai mare rețea de unități medicale proprii la nivel național și ajungem la o cifră de afaceri proformă consolidată la nivel de grup în valoare de 252 milioane euro”

Prin această tranzacție, MedLife își consolidează poziția la nivel național, completându-și serviciile oferite în centrul țării.

Odată cu preluarea Medica Sibiu, MedLife ajunge la 31 de achiziții fiind grupul cu cel mai mare know how privind integrarea unor companii conduse de antreprenori români în care managementul este păstrat.

MedLife va continua programul de achiziții la nivel național și, în măsura în care vor exista oportunități, compania va testa și alte piețe.

În calitate de companie româneasă, listată la bursa locală, MedLife își dorește să dezvolte capitalul românesc, având ca țintă consolidarea poziției la nivel regional.

Sistemul Medical MedLife anunță achiziționarea pachetului majoritar în proporție de 60% al companiei Medica Sibiu, unul dintre furnizorii importanți de servicii medicale private din județul Sibiu. Odată cu această achiziție, MedLife își consolidează cea mai mare rețea de unități medicale private cu acoperire la nivel național.

Medica Sibiu activează pe piața de servicii medicale private încă din 2001 și are în componență o policlinică de mari dimensiuni, un laborator de analize medicale și un centrul de medicina muncii. Totodată, Medica Sibiu este unul dintre furnizorii aflaţi în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Sibiu (CJAS), acoperind o gamă largă de analize de laborator și consultații medicale, pentru specialități precum endocrinologie, interne, neurologie, psihiatrie, psihologie clinică. Potrivit reprezentanților companiei, în 2020, Medica Sibiu a înregistrat o cifră de afaceri de 3,7 milioane de lei.

„Chiar dacă pandemia a recalibrat planurile de dezvoltare din ultimul an, dar și pe cele de anul în curs, așa cum am anunțat, continuăm planul de extindere și dezvoltare, păstrăm deschis programul de achiziții. Avem în derulare trei – patru discuții avansate în România și una – două în afara granițelor. În calitate de companie românească, listată la Bursa de Valori din București, vrem să dezvoltăm capitalul românesc, să îl ducem peste graniță și să ne consolidăm poziția la nivel regional”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

“Ne bucurăm că vom face echipă cu liderul în servicii medicale din România, că ne alăturăm unui grup cu o structură medicală extrem de complexă și un know how de excepție la nivel de business. Încă de la începuturile noastre, am diversificat și îmbunătățit în mod constant portofoliul de servicii, pentru a veni în sprijinul pacienților noștri. Suntem o echipă dinamică, care a dobândit de-a lungul anilor o experiență solidă, și suntem pregătiți să facem față noilor provocări de dezvoltare și extidere”, a declarat Daniela Aldea, Director General Medica.

Prin preluarea Medica Sibiu, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 31 de companii achiziționate, ultima anunțată fiind grupul de farmacii CED Pharma. Totodată, prin această achiziție compania își consolidează cifra de afaceri proformă consolidată la nivel de grup și ajunge la valoarea de 252 milioane euro.

Despre Sistemul Medical MedLife:

Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management, alcătuită 100% din români, a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Crează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.