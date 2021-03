Pentru al treilea an consecutiv, New Delhi este cea mai poluată capitală din lume

New Delhi a fost cea mai poluată capitală a lumii pentru al treilea an consecutiv în 2020, potrivit IQAir, un grup elvețian care măsoară nivelurile calității aerului pe baza concentrației de particule din aer care dăunează plămânilor, cunoscută sub numele de PM2.5.

India a găzduit 35 dintre cele mai poluate 50 de orașe ale lumii, potrivit raportului IQAir 2020 privind calitatea aerului mondial, care a adunat date pentru 106 țări.

Descoperirile s-au bazat pe media anuală a particulelor PM2,5 din țară, particule din aer cu diametrul mai mic de 2,5 microni. Expunerea prelungită la PM2.5 poate duce la boli mortale, inclusiv cancer și probleme cardiace.

În 2020, concentrația medie anuală de PM2,5 din New Delhi într-un metru cub de aer a fost de 84,1, potrivit studiului, mai mult decât dublu față de nivelul Beijingului, care a avut o medie de 37,5 pe parcursul anului, făcându-l al 14-lea oraș cu cea mai mare poluare din lume .

Poluarea aerului a provocat aproximativ 54.000 de decese premature în New Delhi în 2020, potrivit unui studiu recent al Greenpeace Southeast Asia Analysis și IQAir.

În ciuda unei reduceri cu 11% a mediei anuale a nivelurilor de PM2,5 datorită măsurilor de blocare din cauza coronavirusului la nivel național impuse anul trecut, India a apărut ca a treia țară din lume cu cea mai mare poluare după Bangladesh și Pakistan.

„Poluarea aerului în India este încă periculos de mare”, se spune în raport.

În 2020, Asia de Sud a îndurat unele dintre cele mai proaste calități ale aerului din lume, s-a menționat.

Anul trecut, cei 20 de milioane de locuitori din Delhi, care au respirat o parte din cel mai curat aer înregistrat în lunile de vară din cauza carantinei, s-au luptat cu aerul toxic în timpul iernii, după o creștere accentuată a incendiilor de pajiște din statul vecin Punjab.

Pe măsură ce arderea miriștilor a crescut, nivelurile PM2,5 din Delhi au avut în medie 144 micrograme pe metru cub în noiembrie și 157 micrograme pe metru cub în decembrie, depășind ghidul anual de expunere al Organizației Mondiale a Sănătății de peste 14 ori, a spus acesta.