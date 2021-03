Google va reduce la jumătate taxele pentru servicii pe care le percepe dezvoltatorilor din magazinul său, Google Play

Google, de la Alphabet Inc, va reduce la jumătate taxa pe servicii pe care o percepe dezvoltatorilor din magazinul său de aplicații pentru primele venituri de 1 milion de dolari pe care le câștigă în fiecare an, a declarat marți, după o mișcare similară a rivalului Apple Inc anul trecut.

Ambele companii au fost atacate de firme mari precum Microsoft Corp, Spotify Technology SA, precum și de startup-uri și companii mai mici, care pretind că taxele privează consumatorii de alegeri și cresc prețul aplicațiilor.

Google a spus într-o postare pe blog că această mișcare va reduce taxele pentru magazinele de aplicații la 15% de la 30% începând cu 1 iulie și va avea un impact asupra majorității dezvoltatorilor din magazinul său de aplicații.

Apple Inc a spus în noiembrie că planifică să-și reducă comisioanele pentru dezvoltatorii care câștigă 1 milion sau mai puțin din încasări în fiecare an, din magazinul său de aplicații.

Creatorul Fortnite, Epic Games, a declarat într-o notă adresată Reuters că mișcarea Google nu face decât să atenueze o parte din povara financiară a dezvoltatorilor.

„Indiferent dacă este vorba de 15% sau 30%, pentru aplicațiile obținute prin Google Play Store, dezvoltatorii sunt obligați să utilizeze serviciile de plată Google în aplicație”, a spus Epic.

Epic se află într-o luptă cu Apple din august, când producătorul de jocuri a încercat să evite plata taxelor pe magazinul de aplicații al producătorului de iPhone, lansând propriul sistem de plată în aplicație, ceea ce a determinat Apple să interzică Fortnite în magazinul său.

Din cele 38,8 miliarde de dolari generate din cheltuielile utilizatorilor pe magazinul Google Play în 2020, Google a încasat aproximativ 11,6 miliarde de dolari din reducerea de 30% de la producătorii de aplicații, potrivit datelor de la Sensor Tower.