Unele firme financiare britanice spun că lipsa atingerii țintei privind numărul femeilor în funcții de conducere este datorată situației cauzată de Covid

Majoritatea firmelor și instituțiilor financiare care s-au înscris la un proiect susținut de Ministerul de Finanțe din Marea Britanie și-au îndeplinit obiectivele pentru 2020 pentru femeile din funcțiile de conducere, iar cei care au rămas în urmă au învinuit înghețarea angajării din cauza COVID-19, se regăsește într-o analiză.

Cea de-a patra revizuire anuală a New Financial pentru ministerul britanic de finanțe a declarat că angajarea femeilor în finanțe s-a confruntat cu cel mai mare test de până acum, după ce pandemia COVID-19 a lovit în 2020.

Peste 70 și dintre cei 209 de semnatari, inclusiv ministerul finanțelor, și-au îndeplinit obiectivele autoimpuse sau au fost pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele viitoare, se arată în analiză. Puțin peste 60% dintre semnatari și-au stabilit o țintă de cel puțin 33% din reprezentanța femeilor în conducerea superioară.

Un grup de 81 de firme urma să-și atingă ținta până la sfârșitul anului 2020, însă 44 dintre ele nu au reușit să facă acest lucru, citând obiective deliberat ambițioase, iar recrutarea sau promovarea se blochează din cauza COVID, se mai arată în analiză.

Managerul de active BlackRock și-a ratat obiectivul de 30% anul trecut, dar l-a atins la începutul anului 2021.

Alții care au ratat în 2020 includ Invesco, Financial Conduct Authority, asiguratorul AXA UK, Funding Circle, Legal & General Group, London Stock Exchange Group, Bank of England, Tesco Bank și Financial Reporting Council.

Două treimi din cei 209 de semnatari încearcă să cuantifice și să califice impactul Covid asupra femeilor în forța lor de muncă.

„Este extrem de important ca semnatarii noștri să continue să ia măsuri eficiente pentru a îmbunătăți cultura și diversitatea la locul de muncă”, a declarat ministrul serviciilor financiare din Marea Britanie, John Glen, într-o notă.

„Din 2016, am înregistrat progrese notabile. Există, totuși, mai multe de făcut ”, a declarat Catherine McGuinness, liderul politic al City of London Corporation, acasă la cartierul financiar istoric al capitalei.

Nivelul general al reprezentării femeilor în conducerea superioară din industrie a crescut lent până la 32%.