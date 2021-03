Futures-urile Nasdaq scad cu aproximativ 1% pe măsură ce randamentele obligațiunilor cresc

Futures-urile Nasdaq 100 au scăzut cu peste 1% joi, deoarece randamentele obligațiunilor au crescut la maximele de 14 luni după ce Rezerva Federală s-a angajat să mențină stabilă inflația pentru o vreme și să mențină politica monetară slabă până în 2023.

Acțiunile tehnologice sensibile la randament, cum ar fi Apple Inc, Facebook Inc, Netflix Inc, Amazon.com Inc și Microsoft Corp, au scăzut între 0,8% și 1,7% în tranzacționarea premarket.

Dow a depășit miercuri 33.000 de puncte pentru prima dată după ce Rezerva Federală a prognozat cea mai puternică creștere din aproape 40 de ani, pe măsură ce criza COVID-19 încetează și și-a repetat angajamentul de a menține rata țintă a dobânzii aproape de zero în următorii ani.

Deși se preconizează că inflația va depăși obiectivul Rezervei Federale de 2,0% până la 2,4% în acest an, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, o consideră o creștere temporară care nu va schimba poziția băncii centrale.

Un stimul de cheltuieli de 1,9 trilioane de dolari a stârnit temeri legate de creșterea inflației, care a declanșat o creștere a trezoreriei pe termen mai lung, ce a condus la o rotație a stocurilor valorice cu prețul stocurilor de tehnologie cu creștere ridicată.

Mari bănci americane, care sunt sensibile la perspectivele economice, inclusiv JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc și Goldman Sachs au fost printre primii câștigători ai comerțului prematur.

E-mini-urile Dow au crescut cu 46 de puncte, sau 0,14%, E-mini-urile S&P 500 au scăzut cu 15,75 puncte, sau 0,4%, iar Nasdaq 100 E-minis au scăzut cu 142,75 puncte sau 1,08%.