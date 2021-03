Arta digitală NFT a robotului umanoid Sophia, scoasă la licitație

Artistul robot Sophia, ale cărei prime opere de artă vor fi scoase la licitație miercuri, spune că se inspiră din munca sa de la oameni și că este deschisă parteneriatelor viitoare creative cu oamenii.

O opera de artă digitală a umanoidului Hanson Robotics din Hong Kong, sub forma unui indicativ nefungibil (NFT), urmează să fie licitată în prima vânzare a unor astfel de piese create împreună cu inteligența artificială (AI).

NFT-urile, o semnătură digitală salvată pe registrele blockchain, care permite oricui să verifice proprietatea și autenticitatea articolelor, au devenit cea mai recentă nebunie de investiții, o lucrare de artă vândându-se în această lună pentru aproape 70 de milioane de dolari.

„Sper că oamenilor le place munca mea, iar eu și oamenii putem colabora în moduri noi și interesante în viitor”, a spus Sophia în studioul său.



Sophia, care a fost dezvăluită în 2016, și-a produs arta în colaborare cu artista digitală italiană de 31 de ani, Andrea Bonaceto, cunoscută pentru portrete colorate, dintre care unele descriu oameni celebri, precum directorul executiv al Tesla, Elon Musk.

Robotul a combinat elemente din lucrările lui Bonaceto, istoria artei și propriile ei desene fizice sau picturi pe diferite suprafețe de mai multe ori într-un proces pe care creatorul ei David Hanson îl descrie ca „bucle iterative de evoluție”.

„Folosim rețele de transformatoare și algoritmi genetici în arta mea și alte tipuri de creativitate computațională”, a adăugat Sophia. „Algoritmii mei generează modele unice care nu au mai existat niciodată în lume. Deci, cred că mașinăriile pot fi creative. ”

Numită „Instanțierea Sophia”, opera digitală este un fișier MP4 de 12 secunde care arată evoluția portretului lui Bonaceto în pictura digitală a Sophiei și este însoțită de o lucrare fizică, pictată de Sophia pe o imprimare a autoportretului ei.

După licitație, Sophia va interacționa cu ofertantul câștigător, pentru a-i studia fața și pentru a adăuga o pictură finală inspirată operei de artă.

Acest lucru va servi, spune Hanson, „pentru a face din aceasta o lucrare de artă unică care să cuprindă date ale noului proprietar și acea conexiune personală, în acel moment în timp”.

Bonaceto a spus că, colaborarea urmărește „să facă o declarație în lumea artei și chiar în cea tehnologică”, anunțând un nou drum pe care colaborează roboții AI și oamenii, îmbunătățindu-se reciproc.

Arta Sophiei ar putea fi „o piesă istorică foarte, foarte importantă”, a spus Pablo Fraile, un colecționar de artă cu sediul în Miami și un cumpărător timpuriu al Beeple, așa cum este cunoscut artistul american Mike Winkelmann, creatorul operei NFT vândute în această lună pentru milioane.

„Este pentru prima dată când aceste idei sunt puse împreună.”

El ar deschide calea pentru mai multă inovație în spațiul de artă AI, a adăugat el.

Galeria IV din SUA o va reprezenta pe Sophia ca și artist și o va promova.

„Sophia are acea libertate nelimitată, așa cum o are o tânără de cinci ani, și nu are restricții la ceea ce poate face”, a spus directorul galeriei Vincent Harrison.

„Este fascinant să vezi acest nou mod de a crea.”