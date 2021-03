RDF Arad și-a crescut afacerile cu 65% și a ajuns, de la un profit operațional (EBITDA) negativ în 2019, la unul 4,3 milioane lei în 2020

RDF Arad, unul dintre cei mai importanți jucători locali în agribusiness, raportează creștere financiară semnificativă pe anul 2020, de 65%, respectiv 45 mil lei, atingând o profitabilitate de 4,3 mil lei. Creșterile se datorează unei serii de investiții realizate în acest an, printre care: dublarea capacității de depozitare a cerealelor de la 10.000 tone la 22.000 tone, mărirea suprafaței de teren prelucrate de la 500 de hectare în 2019 la aprox 2.000 de hectare în prezent și demararea unui proces de digitalizare a activității de exploatare agricole, pentru a trece la agricultura de precizie, raportează RDF, companie în care ROCA Investments deține 40% dintre acțiuni din noiembrie 2019.

„În anul 2020 am avut o cifră de afaceri de 114 milioane lei față de 69 milioane lei în 2019 și EBITDA de 4,3 milioane lei în 2020 față de un EBITDA negativ în 2019, înainte de implicarea ROCA. Provocările RDF pentru anul 2020 nu au fost legate de criza COVID ci de planul de scalare care a presupus și reorganizarea tuturor activităților din companie. Am început implementarea unui proiect de investiții în valoare de 2,5 mil eur, am demarat implementarea unui sistem ERP pentru managementul activităților, am reorganizat fiecare linie de business în parte, am introdus noi proceduri, am angajat oameni competenți în poziții cheie. Pe partea de activitate de producție agricolă, în anul agricol 2020-2021 am ajuns să exploatăm 2.000 ha teren, față de doar 500 ha în anul 2019, momentul intrării ROCA în acționariat”, a spus Florin Deznan, CEO RDF Arad.

RDF a investit de asemenea în schimbarea întregii infrastructuri deținute prin schimbarea sistemului de canalizare, în înlocuirea și refacerea a peste 12.000 mp de platforme betonate și în renovarea integrală a spațiilor de depozitare și a întregului sediu al companiei. Și-a completat parcul de utilaje agricole cu utilaje noi, moderne, pentru exploatarea terenurilor. Mai mult RDF, a restructurat operațional compania, prin construirea unor departamente performante și a implementat sisteme de evaluare și de stimulente (incentives) moderne.

„Agricultura se numără printre sectorarele cele mai afectate de criza sanitară și multe companii au optat pentru reducerea costurilor. Noi, la RDF am văzut criza ca pe o oportunitate de schimbare, de investiții, de sporire a competitivității și rezultatele vorbesc de la sine.” a spus Alexandru Savin, Membru în Consiliul de Administrație al ROCA Investments. „România ar putea hrăni peste 80 milioane de oameni, dar este astăzi mult sub potențialul ei. Programe la nivel național de tehnologizare pentru creșterea gradului de irigare și cultivarea terenurilor mai puțin favorabile ar duce agricultura la un alt nivel și ar spori competitivitatea țării.”

În anul 2021 compania va miza tot pe cele patru linii de business ale companiei, respectiv vânzarea de input-uri pentru agricultură, trading-ul de cereale, producția agricolă și trading-ul de produse de morărit și panificație, și estimează o creștere de aproximativ 20% a cifrei de afaceri față de anul 2020 și o creștere de EBIDTA cu aproximativ 50% față de același an. De asemenea, RDF derulează un proiect de investiții prin care va achiziționa o nouă bază de depozitare de cereale pentru creșterea capacității de la 22.000 tone la aproximativ 40.000 tone și va achiziționa noi utilaje agricole.

Sectorul agricol în România

În ceea ce privește sectorul agricol, studiul CONFIDEX Q4 creat de Impetum Group arată că este unul dintre cele mai afectate de pandemie. Indicele CONFIDEX, care măsoară încrederea managerilor din agricultură pe o scară de la 0 la 100, se situează la 45, cu două puncte peste nivelul din Q2 și Q3, spre deosebire de alte sectoare unde managerii au raportat o creștere mai mare a încrederii în economie. În același timp, managerii din agricultură, arată studiul, au optat mai degrabă pentru reducerea costurilor decât pe creșterea productivității în Q4 2020.

Prim-ministrul Cîțu a declarat în cadrul dezbaterii CONFIDEX din 11 martie că agricultura este un sector care are un acces mai greoi la creditare, dar a aprobat Agri-Invest în ședința de Guvern din 10 martie, program dedicat sectorului agricol și problemelor sale specifice. Programul are momentan plafonul de 1 miliard de lei, dar va crește daca se va dovedi că produsul va funcționa bine. De asemenea, premierul a declarat că plănuiește să impulsioneze dezvoltarea de diverse instrumente financiare în acest sector, cum ar fi produsul de asigurare pentru secetă.