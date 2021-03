Grupul Tavex, lider pe piața de servicii complete de tranzacționare a aurului în Europa de Nord, își consolidează poziția în România. La un an de la deschidere, Tavex vrea să se extindă în marile orașe

Grupul financiar Tavex, fondat în 1991 în Estonia și lider de piață în Europa de Nord, își consolidează operațiunile de pe piața de servicii complete de tranzacționare a aurului fizic și schimb valutar din România. Modelul de business al companiei estoniane este unul inovator pe piața locală deoarece le oferă românilor posibilitatea de a utiliza aurul fizic ca produs financiar pentru a face tranzacții și investiții. După ce, anul trecut, a investit 2,5 milioane de euro în România, grupul vizează în continuare să se extindă pe piața din România.

Tavex este prezent în 10 țări din Europa, având o rețea de peste 30 de birouri și un număr total de 250 de angajați, iar reprezentanța din România a fost deschisă la finalul anului 2019, având în prezent 3 birouri, toate în București. În plus, compania estoniană are un webshop de ultimă generație, unde clienții pot face tranzacții oricând, beneficiind de asemenea de suport rapid din partea echipei de specialiști Tavex.

„Declanșarea pandemiei de Covid19 în primăvara anului 2020, la scurt timp după ce abia intrasem pe piața din România, a fost o adevărată provocare pentru noi. Investițiile în aur fizic s-au dovedit a fi, încă o dată, foarte valoroase pe timp de criză. Tranzacțiile cu aur de investiție sunt pe un trend ascendent și în România. Începând cu luna martie 2020, am observat o creștere cu 20% a vânzărilor de la o lună la alta”, spune Dimo Stefanov, country manager Tavex România.

Grupul estonian le oferă clienților săi prețuri foarte competitive pentru aurul fizic tranzacționat datorită relațiilor strânse pe care Tavex le are cu cele mai mari rafinării de aur din lume. Totodată, aurul tranzacționat poate fi revândut oriunde în lume de către clienți datorită ceritificării provenienței. „Prețurile de vânzare și cumpărare sunt actualizate la fiecare 15-20 de minute în funcție de evoluția piețelor internaționale, ceea ce aduce lichiditate pe piața locală și ne face un adevărat market maker. Avem capacitatea de a cumpăra și vinde cantități foarte mari de aur fizic, iar lichiditățile companiei ne permit să facem tranzacții de mii de euro pe loc. Tavex poate livra clienților kilograme de aur în decurs de 24 de ore și aproape orice cantitate într-o săptămână”, afirmă Dimo Stefanov.

Cele mai căutate produse din aur fizic tranzacționate de clienții Tavex la nivel internațional sunt lingourile de 100 grame și monedele de 1 oz (31,1 gr). Iar în rândul investitorilor mai mici există un interes foarte mare și pentru lingourile de aur de 20 grame. Situația este similară și în România.

„Marja dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare este undeva la 3-4%, ceea ce reprezintă un avantaj deosebit de important pentru clienți. Produsele din aur fizic sunt considerate a fi mai puțin riscante pentru portofoliul investitorilor, dar din păcate sunt mulți investitori care se gândesc la asemenea tranzacții doar în timpuri de criză. Noi le recomandăm clienților noștri să investească în aur fizic atunci când nimeni nu vorbește despre prețul aurului sau când economia este în plin avânt. Altfel, dacă vrei să cumperi când criza a lovit deja, prețurile vor fi deja foarte mari, din cauza lipsei de lichidități din economie. Iar criza declanșată de pandemie, a adus și alte provocări, cum ar fi cele legate de transport. Spre exemplu, în Bulgaria, unde suntem pe piață de 10 ani, am fost nevoiți anul trecut să închiriem curse charter pentru a importa aurul cerut de clienții noștri”, explică oficialul Tavex.

La nivel global, compania estoniană are peste 2 milioane de clienți în portofoliu , iar anul trecut a vândut peste 5.500 kg de aur, față de 3.300 kg în 2019. În ceea ce privește profitul, cifrele anului 2020 sunt estimate la un nivel asemănător anului 2019, când profitul total a fost de 9,6 milioane de euro. Pentru România, unde compania este încă la început de drum, grupul estonian estimează anul acesta o creștere de până la 5 ori a vânzărilor, comparativ cu anul 2020.

Despre Tavex Group

