Noul concept One Verdi Park a primit autorizația de construire

Noul concept dezvoltat de One United Properties pentru proiectul exclusivist One Verdi Park a primit autorizația de construire. Cele două turnuri ale ansamblului dezvoltat în imediata vecinătate a parcului Verdi vor oferi viitorilor rezidenți un trai cu adevărat la înălțime, pentru că acestea vor fi cele mai inalte turnuri rezidențiale exclusiviste din București. În plus, pe lângă partea de unități rezidențiale, One Verdi Park va include și numeroase facilități precum restaurant, magazine sau market.

Amplasat în zona de nord a Bucureștiului, complexul include două turnuri de 77 de metri înălțime, cu vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca și Tei. One Verdi Park se conturează ca un proiect inovator piața imobiliară din Capitală, nu doar prin calitatea tehnologiilor folosite, ci și a design-ului unic, semnat de arhitectul Marius Călin care conduce biroul X Architecture & Engineering.

În vreme ce turnul sud de la One Verdi Park este aproape în totalitate precontractat, de curând și apartamentele din turnul nord de locuințe au devenit disponibile pentru vânzare. Acestea vor include și un proiect de design interior, realizat de Lemon Interior Design, unul dintre cei mai apreciați jucători de pe piață, premiat la Londra la International Property Awards în anul 2020. Tot echipa Lemon este cea care va semna și amenajarea interioară a lobby-urilor celor două turnuri, cu o înălțime de 5 metri, cu un design contemporan de excepție, pentru a aduce o notă elegantă și cosmopolită intrărilor în clădiri.

One Verdi Park continuă conceptele centrate pe ideea de comunitate pentru care dezvoltatorul este cunoscut și va oferi numeroase facilități viitorilor rezidenți. La parter vor fi amplasate un restaurant de top, cu o terasă generoasă, precum și magazine, market, cafenea sau beauty salon, facilități special gândite pentru această locație. Aceste spații sunt integrate într-o plintă urbană – promenadă a tuturor ceremoniilor zilnice: locuire, transporturi, creativitate, servicii, leisure pentru adolescenți, familii tinere, pensionari. În plus, datorită poziționării deosebite, a teraselor cu deschidere pe toata lățimea living-room-urilor (minimum 4 metri) și dominanța suprafețelor vitrate către etajele superioare, apartamentele vor oferi viitorilor rezidenți vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca și Tei.

În plus, proiectul prevede amenajarea de spații verzi în proporție de minumum 30% din suprafața totală a terenului la nivelul solului și a unui mic parc privat, accesibil doar proprietarilor, deasupra corpului care leagă cele două blocuri. Această grădină suspendată, plantată cu arbori și arbuști coniferi, foioși și plante cățărătoare, va fi folosită ca loc de întâlnire și joacă de către toate persoanele care vor locui în acest ansamblu. Accesul în complex se va realiza din Strada Barbu Văcărescu, zona exterioară bulevardului va fi tratată ca spațiu pietonal, iar rezidenții vor avea acces facil și la stația de autobuz și tramvai de mare viteză. One Verdi Park cucerește și prin amplasarea deosebită, căci pe lângă facilitățile proiectului, viitorii locatari vor fi în vecinătatea unui complex sportiv cu sală și piscină sau a altor restaurante.

Ambele turnuri vor respecta filosofia One de a oferi imobile exclusiviste, care respectă cerințele Green pentru clădiri ecologice, înscriindu-se în linia preocupării constante a dezvoltatorului de a oferi mai mult decât locuințe, anume de a redefini locuirea urbană în clădiri cu apartamente, de a reimagina arta locuirii.