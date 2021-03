Producătorul chinez de smartphone-uri Xiaomi va produce vehicule electrice folosind fabrica Great Wall Motor Co

Xiaomi Corp din China intenționează să producă vehicule electrice (EV) folosind fabrica Great Wall Motor Co Ltd, au declarat trei persoane cu cunoștințe directe despre acest subiect, făcându-l cea mai recentă firmă de tehnologie care se alătură cursei de mobilitate inteligentă.

Prețul acțiunilor firmei tehnologice a crescut cu peste 9% în tranzacțiile de vineri după-amiază, după ce Reuters a raportat planul. Acțiunile din Marele Zid Hong Kong au crescut cu peste 15%, iar acțiunile sale din Shanghai au câștigat cu limita zilnică maximă de 10%.

Xiaomi, unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din lume, este în discuții pentru a utiliza una dintre fabricile Marelui Zid din China pentru a produce vehicule electrice sub propria marcă, au spus doi dintre oameni, care au refuzat să fie identificați, deoarece informațiile nu sunt publice.

Xiaomi își va viza vehiculele electrice spre piața de masă, în conformitate cu poziționarea mai largă a produselor sale electronice, au spus cei doi.

Marele Zid, care nu a oferit până acum servicii de producție altor companii, va oferi consultanță inginerească pentru a accelera proiectul, a spus unul dintre oameni.

Ambele companii intenționează să anunțe parteneriatul la începutul săptămânii viitoare, a spus o altă persoană.

Xiaomi și Marele Zid au refuzat să comenteze.

Planul vine în timp ce Xiaomi încearcă să-și diversifice fluxurile de venituri din afacerea cu smartphone-uri, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor sale, dar are marje de profit subțiri. Acesta a marcat miercuri creșterea costurilor din cauza lipsei globale de cipuri și a raportat venituri trimestriale sub estimările pieței.

Măsura vine, de asemenea, pe fundalul producătorilor de automobile și al firmelor tehnologice care lucrează mai aproape pentru a dezvolta vehicule mai inteligente cu tehnologie precum cabine inteligente și conducere autonomă.

Furnizorul chinez de motoare de căutare Baidu Inc a declarat în ianuarie că intenționează să producă vehicule electrice utilizând o fabrică auto deținută de Geely – un producător de automobile cu aspirații de a oferi consultanță de inginerie și fabricarea contractelor.

Reuters a raportat, de asemenea, ambițiile auto ale Apple Inc și Huawei Technologies Co Ltd.

Una dintre persoane a spus că fondatorul și directorul executiv al Xiaomi, Lei Jun, consideră că expertiza companiei în fabricarea hardware va contribui la accelerarea proiectării și producției vehiculelor sale electrice.