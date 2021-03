3 metode prin care poti face backup in planul de gazduire web

Multe afaceri online ajung sa dispara peste noapte, din cauza atacurilor cibernetice si al virusurilor raspandite prin diverse metode. Din fericire, un backup te poate ajuta sa depasesti o asemenea situatie intr-un mod mai simplu. Acesta trebuie sa fie efectuat in mai multe moduri, deoarece asa vei reduce riscul de a pierde fisierul generat din serverul de gazduire web. Iata 3 metode care cresc gradul de siguranta!

Creeaza un backup in FTP

Desi ai putea crede ca ai nevoie de cunostinte tehnice pentru a efectua un backup, acest lucru nu este mereu adevarat. In realitate, adesea este necesar doar un client FTP precum FileZilla. Acceseaza folderul public_html, deoarece aici vei gasi toate fisierele importante. Ulterior, tot ce trebuie sa faci este sa le descarci pe computer. Daca folosesti WordPress, se vor face copii pentru sectiunile wp-content si wp-config.php. Acestea contin temele, precum si pluginurile instalate. Te intrebi unde poti pastra fisierele? Majoritatea utilizatorilor aleg computerul personal. Cu toate acestea, se poate folosi si un sistem precum DropBox.

Foloseste un modul

Indiferent ce platforma ai ales sa utilizezi pe serverul de gazduire web, mai mult ca sigur aceasta vine la pachet cu module aditionale pentru backup. Asadar, tot ce trebuie sa faci este sa instalezi unul si sa-l configurezi. Spre exemplu, daca detii un website WordPress, poti realiza backup-ul prin intermediul UpdraftPlus. Dupa ce pluginul este activat, acesta se gaseste in setari. Ai posibilitatea sa creezi o copie completa pe moment, precum si sa restaurezi o versiune veche a site-ului sau sa descarci totul pe computer.

De asemenea, poti decide daca iti doresti sa incluzi baza de date sau nu, precum si sa excluzi anumite fisiere. Procesul se efectueaza in maximum cateva minute, astfel incat vei economisi timp. Versiunea premium permite inclusiv crearea de backup-uri in intervale setate de tine, precum si posibilitatea de a limita copiile salvate, pentru a salva memoria de pe server.

Achizitioneaza un plan de gazduire web cu backup automat

Backup-urile automate sunt mult mai convenabile decat cele manuale, deoarece nu trebuie sa iti mai amintesti de ele. In schimb, acestea sunt efectuate zilnic pentru ca tu sa nu intampini niciodata probleme. In plus, serviciul prezinta un grad de siguranta mai mare, deoarece datele raman salvate intr-o solutie cloud.

Backup-ul automat nu este oferit de orice furnizor, deci trebuie sa faci alegerea companiei cu grija. Serverul va scana toate fisierele existente, iar costurile pentru acest beneficiu variaza in functie de numarul de zile selectate si de spatiul disponibil. Opteaza pentru o firma de gazduire web care ofera serviciul in mod gratuit la achizitionarea oricarui plan. Acesta are loc la fiecare 24 de ore, pentru a te asigura faptul ca in orice moment dispui de o copie de rezerva.

Cat de important poate fi un backup?

Indiferent ce website alegi sa-ti construiesti, acesta este supus in mod constant la riscuri. Prin urmare, te poti trezi in orice moment cu continutul modificat sau sters complet. Ca sa rezolvi situatia, ai nevoie de un backup complet pentru fisiere si baza de date. Urmeaza sfaturile de mai sus pentru a-ti mari securitatea pe serverul de gazduire web!