Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să atragă investitori pentru proprietăţile REHAU din Bucureşti şi Cluj

Grupul german REHAU a desemnat compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox să gestioneze procesul de vânzare a celor două unități de producție din Cluj (Apahida) și Bucureşti (Tunari), ca parte a procesului de relocare a birourilor REHAU România în locații centrale și de construcție a noului hub regional la Sibiu pana la finalul anului 2022.

Proprietatea Rehau din judeţul Cluj este situată lângă Gara Apahida și în imediata apropriere a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, cu acces imediat la Drumul Național DN1C, care face legătura între Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Reghin, dar şi la Șoseaua de Centură. Suprafaţa terenului este de 16.900 metri pătraţi, spațiul de producţie și depozitare are 2.000 de metri pătraţi, iar cel de birouri 1.000 metri pătraţi.

Proprietatea de lângă Bucureşti este situată în localitatea Tunari, într-o zonă industrială în plină expansiune, aflată între două poluri logistice emergente: Nord-Vest (Chitila-Mogoșoaia-Dragomirești) și Nord (Ștefănești). Proprietatea are acces imediat la Șoseaua de Centură, având o localizare strategică pentru livări rapide către Bucureşti, dar şi către oraşele din împrejurimi. Suprafaţa terenului este de 25.500 de metri pătraţi, spațiul de producţie și depozitare măsoară 1.900 de metri pătraţi, iar cel de birouri 1.650 metri pătraţi.

Andrei Brînzea, Partner, Land & Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „România este o țară cu un puternic potențial de dezvoltare a sectorului industrial de producţie și depozitare, mai ales în zona Bucureşti-Ilfov și în marile orașe regionale, precum Cluj – Napoca. Ambele proprietăți REHAU fac parte din poluri principale de dezvoltare ale țării, unde se observă un interes ridicat al investitorilor pentru extinderea portofoliului industrial-logistic.”

Alexandru Oprea, Country Manager REHAU România: „Investițiile planificate în România susțin valorile, misiunea și viziunea REHAU și vor aduce produsele și serviciile noastre mai aproape de clienți. În același timp, ne concentrăm și asupra bunăstării angajaților noștri și ne-am angajat să relocăm birourile în locații centrale, pentru a asigura un acces facil către sediile REHAU. Avem încredere că partenerul nostru Cushman & Wakefield Echinox va găsi cele mai bune soluții pentru actualele facilități ale REHAU România din Apahida și Tunari.”

Piața spațiilor logistice din România a consemnat în 2020 un an cu o cerere record, volumul tranzacționat depășind pragul de 900.000 de metri pătrați, pe fondul dezvoltării accelerate a comerțului online și al poziționării orașelor regionale drept hub-uri logistice pentru o serie de retaileri internaționali. Stocul spațiilor logistice și industriale din România se ridică la aproximativ 5 milioane de metri pătrați, iar chiriile de referință au rămas stabile în 2020, situându-se în intervalul 3,75 – 4 euro / mp / lună.

Grupul REHAU este specialist în soluții bazate pe polimeri, cu vânzări anuale de aproximativ 3,5 miliarde EURO. Compania independentă, cu capital privat, are aproximativ 20.000 de angajați în peste 170 de locații din întreaga lume. Compania are 12.000 de angajați în toată Europa și 8.000 în Germania. De mai bine de 70 de ani, REHAU lucrează pentru a face produsele din polimeri mai ușoare, mai confortabile, mai sigure și mai eficiente. Compania produce soluții pentru construcții, automobile și industrie și furnizează produsele sale inovatoare în întreaga lume. REHAU are o istorie de 25 de ani în România și are în acest moment 86 de angajați la nivel național. Cifra de afaceri a companiei a fost de 44 de milioane EURO în 2019.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală, activând ȋn toate segmentele pieţei imobiliare. Departamentul Industrial, înfiinţat în urmă cu peste 16 ani, a fost implicat de-a lungul timpului în numeroase tranzacţii, intermediind în ultimii trei ani contracte de închiriere cu o suprafaţă de aproximativ 100.000 de metri pătraţi. Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent, cuprinde o echipă de peste 60 de profesioniști și colaboratori ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor și chiriașilor. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cwechinox.com.

Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 53.000 de angajați în peste 60 de țări, ajută chiriașii, proprietarii și investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 8,8 miliarde de euro, serviciile principale ale companiei sunt: consultanță în gestionarea activelor şi investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, servicii de proiect și evaluare. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul companiei www.cushmanwakefield.com